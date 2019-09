Schönberg

In der vergangenen Wahlperiode hatte es erstmals einen Kulturbeirat in Schönberg gegeben. Der sollte, so erinnerte Wolfgang Mertineit von der Einwohnerinitiative ( EIS), ein Bindeglied zwischen Bevölkerung und Gemeinde sein sowie die Gemeinde bei der Auswahl und Gestaltung eines kulturellen Programms unter...