Schönberg

Petra Kühne, seit Mai in Schönberg zu Hause, wartet mit ihrer Tochter Elke Schiller und Enkelsohn Johann Domke aus Halle schon vor dem Eingang zum Kindheitsmuseum. Sie freuen sich vor allem auf das alte Schulzimmer. „Da werden Erinnerungen wach“, sagte die Neubürgerin. Sie möchte ihrer Familie gern die Besonderheiten ihres neuen Wohnortes zeigen und dazu gehört für sie auf jeden Fall das Kindheitsmuseum. Dass sie die ersten Besucher sind, die seit der Schließung des Museums wieder kommen können, erfahren sie erst vor Ort.

Hand-Desinfektion vor dem Eintritt ins Kindheitsmuseum

Am Eingang erwarten sie die Corona-Hygiene-Maßnahmen, die der Verein in Regie von Bernd Haase und Klaus Edelmann vorhalten müssen. Nach der Hand-Desinfektion erhalten die Besucher von Lisa Engler, die hinter einem Plexiglas-Schutz den Eintritt kassiert, jeweils einen Holzbaustein, der am Ausgang wieder abgegeben wird. „Es dürfen nur zehn Personen zur gleichen Zeit ins Museum“, erklärte sie. Mit den Bausteinen haben die Aktiven eine Kontrolle über die Zahl der anwesenden Besucher.

Jedes Karussell ist beweglich

Die finden auf ihrem Rundgang zunächst die neue Sonderausstellung, die sich der Geschichte und Entwicklung des Karussells widmet. Und wie kann es anders sein: Jedes der dort gezeigten Modelle ist natürlich beweglich: Entweder per Knopfdruck und kleine Elektroantrieb oder per Handkurbel. „Alle Exponate stammen aus Privatbesitz“, erklärte Bernd Haase.

Die Bandbreite des Jahrmarkt-Lebens

Die beiden Vereinsmitglieder Theo Sakmirda und Jürgen Knobbe haben sich bereits im vergangenen Jahr mit dem Konzept für die neue Sonderschau befasst und akribisch eine Sammlung zusammen gestellt, die die Bandbreite des Jahrmarkt-Lebens darstellt. Über 100 Jahre alt ist das älteste Riesenrad, das sich schnurrend in Bewegung setzt, als Bernd Haase den Schalter betätigt. Auch Autoscooter, Lego-Modelle und Karussells aus dem Metallbaukasten sind zu bestaunen.

Auch die DDR-Zeit ist in der Sammlung erfasst

Die ständige Ausstellung, die sich anschließt, zeigt die Entwicklung von Kindheit und Schule über 120 Jahre hinweg. Besonders erfreut sind die Besucher, als sie sehen, dass auch die DDR-Zeit in der Sammlung einen Platz findet. Denn die Akteure des Museums haben auch die 40 Jahre sozialistische Bildung und Erziehung in ihre Dokumentation eingebunden. Ein wenig mehr Platz bietet sich nun bald durch den neuen Anbau und weitere Räume im Obergeschoss, die die Aktiven derzeit teilweise in Eigenregie herrichten.

Geöffnet ist das Museum freitags bis sonntags, 14 bis 17 Uhr, Führungen können derzeit nicht angeboten werden.

