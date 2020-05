Blitz-Kino hat neuen Besitzer

Schönberg

Die Kinofreunde in der Probstei können sich freuen. Auch mit dem neuen Besitzer Alexander Bulbeck bleibt das Puschenkino mit seinen 92 Sitzplätzen und seinem Bedienservice erhalten. Der neue Besitzer des Gebäudes will es mit seinem Bruder Martin Bulbeck betreiben – „eine Herzensangelegenheit“, wie die beiden Schönberger sagen.

Großvater zeigte schon die ersten Stummfilme

Dennoch: In Schönberg geht eine Ära zu Ende. Ute Boller ist quasi im und mit dem Kino aufgewachsen. Ihr Großvater, der Schuster Gustav Kummerfeldt, zeigte seinerzeit in der Bahnhofstraße schon die ersten Stummfilme, baute 1925 das Haus, den Schönberger Hof mit den Schönberger Lichtspielen. Woher der Name Blitz-Lichtspiele? Der Name rührt nicht, wie viele meinen, von einem Blitzeinschlag her. Er ist 1957 im Gedenken an den „Blitz-Schuster“ Gustav Kummerfeldt entstanden. Der sei für die Probsteier erst „de Blitz-Schauster“ und später, in der Kneipe, „de Blitz-Kröger“ gewesen, erklärte Ute Boller.

Anzeige

1977, nach dem Tod ihres Vaters, übernahm sie dann mit ihrem Ehemann Gerd den Betrieb und führte die Gastwirtschaft in dritter Generation mit Kegelbahn und Blitz-Kino weiter. „Damals bauten wir das Kino zum Verzehrkino um und machten aus 228 Plätzen 95“, erzählt die 69-Jährige. Inzwischen gibt es nur noch 92, weil Stühle kaputt gingen.

Weitere KN+ Artikel

Investition in digitale Technik

2014 investierten die Beiden dann noch einmal nach langem Überlegen 65.000 Euro in die neue Digitaltechnik, um am Puls der Kino-Zeit zu bleiben. „Es hat sich gelohnt, die Qualität hat sich deutlich verbessert und die Besucher haben es uns gedankt“, so Gerd Boller.

Das Ehepaar hatte schon einige Zeit mit dem Gedanken gespielt, das Haus zu verkaufen, hat aber lange den „richtigen“ Interessenten gesucht, einen, der das schöne Gebäude nicht abreißt, an dem so viele Erinnerungen hängen. Den hat es nun in Alexander Bulbeck gefunden. „Ich habe eine Schwäche für alte Häuser, die haben Charme und bieten mit ihren hohen Decken eine ganz besondere Atmosphäre“, schwärmt er. Abreißen und neu bauen wäre für ihn keine Option gewesen, versicherte er mit Blick auf die Neubauten in der Großen Mühlenstraße, wo die Menschen fast auf der Straße wohnen, wie er sagte.

Grau statt Grün

Bulbeck hat bereits mit dem Umbau begonnen, im Erdgeschoss wird derzeit die gastronomische Einrichtung entfernt. Insgesamt sollen im Haus drei Wohnungen, eine davon zur Feriennutzung, entstehen. Die Fassade werde zwar erneuert, rein optisch aber dem Original entsprechend. „Nur die Farbe werde ich wohl in ein Grau verändern“, überlegt Bulbeck beim Blick auf das auffällige Grün der Fassade.

Die Menschen in Schönberg freuen sich, dass das Kino erhalten bleibt. Diese Rückmeldung bekommen beide Parteien gleichermaßen nicht nur über die sozialen Medien, sondern auch ganz direkt. „Täglich kommen Leute rein, die nachfragen, wie es weitergeht, oder später im Kino den Service übernehmen wollen“, berichtet Martin Bulbeck. Doch soweit ist es noch lange nicht. Denn zum einen wird erst einmal kräftig renoviert, zum anderen ist derzeit noch unklar, wann die Corona-Regeln einen normalen Betrieb im Kino wieder zulassen. „Wir rechnen realistischerweise damit nicht vor Herbst“, erklärte Alexander Bulbeck. Doch wenn es dann losgehen kann, sind die Neuen im Schönberger Blitz-Kino startklar.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.