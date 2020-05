Die Parkplätze sind wieder geöffnet

Laboe/Schönberg/Stein

Die Gemeinden Laboe, Schönberg und Stein haben am Freitag die gemeindeeigenen Parkplätze für Besucher wieder zugänglich gemacht, die vor sechs Wochen wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden mussten. Das teilten am Freitag die Bürgermeister der Gemeinden auf Anfrage mit.

"Zweitwohnbesitzer können beispielsweise wieder kommen, auch die Sportlehrer. Der Bedarf wird größer", sagte etwa Laboes Bürgermeister Peter A. Kokocinski. In Laboe ist außerdem der Fördewanderweg freigegeben.

Parken in Laboe erlaubt - Fördewanderweg frei

Zusätzlich zu den schon geöffneten Parkplätzen öffnet die Gemeinde Laboe ihren größten Parkplatz am Ehrenmal für Besucher, die mit dem Auto anreisen. Einzige Ausnahme hier: Die Fläche für Wohnmobile bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Zudem können Autos wieder auf dem Parkplatz am Aukrug abgestellt werden. Geschlossen bleiben vorerst die Parkplätze an der Schwimmhalle und in der Straße Katzbek.

WC-Anlagen hat die Gemeinde nach Aussage von Bürgermeister Heiko Voß bereits vergangenes Wochenende am Hafen geöffnet. Zusätzlich können Besucher jetzt auch wieder die Toiletten am Strandeingang bei der Meerwasserschwimmhalle aufsuchen.

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass ab diesem Sonnabend der Fördewanderweg wieder passierbar sein wird. Der Weg verbindet die Gemeinden Laboe und Möltenort.

Parken in Schönberg möglich - WC-Gebäude nicht alle offen

Schönberg hat seine Tagesparkplätze vom Strand Kalifornien bis zum Schönberger Strand wieder geöffnet. Auch das Parken auf den Parkplätzen rund um die Touristinfo ist möglich. Diese hatte die Gemeinde parallel zur Öffnung des Einzelhandels vor zwei Wochen wieder freigegeben.

WC-Gebäude sind hingegen noch nicht alle wieder zugänglich. Zwei WCs können Besucher schon wieder an den Touristinfo-Standorten aufsuchen sowie die Toiletten am Strand Kalifornien, in der Straße Deichweg, und am Schönberger Strand, in der Straße Promenade. Geöffnet werden ab Samstag außerdem die WC-Anlagen am Strand Brasilien in der Straße Mittelstrand und am Parkplatz am Museumsbahnhof.

Weitere Toilettenhäuser sollen laut Schönbergs Bürgermeister erst geöffnet werden, wenn der Tourismus offiziell startet. Neben Parkplätzen und Toiletten sind am Freitag auch die Sport- und Spielplätze in Schönberg wieder freigegeben worden. Sie unterliegen einem Hygienekonzept, bei dem die Abstandregelungen eingehalten werden müssen, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Parken in Stein

Auch die Gemeinde Stein hat die Parkplätze und öffentlichen Toiletten im Ort wieder geöffnet. Auf den Parkplätzen an der K30 können Autofahrer ebenfalls wieder parken.

