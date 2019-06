Schönberg

Petrus zeigte sich freundlich, die Trachtentänzer konnten ihr Hobby bei sommerlichen Temperaturen und blauem Himmel präsentieren. Das war auch notwendig, denn viele der traditionellen Kleider aus wertvollen Stoffen hätten bei Regen Schaden genommen und einen Plan-B gab es nicht, wie Gesa Lantau von der Probsteier Tanz- und Trachtengruppe erklärte. Doch Plan A ist aufgegangen, alle Beteiligten kamen auf ihre Kosten. Die Wärme, so betonte sie, mache den Trachtentänzern nichts aus, trotz der mehrschichtigen langen Kleider. „Es sind alles Naturstoffe, das ist alles luftig. Und selbst die Hüte und Mützen dienen eher dem Sonnenschutz, als dass sie zu warm wären“, meinte die Laboerin.

Gesa Lantau, seit vielen Jahren aktive Trachtentänzerin, freute sich, dass das alle zwei Jahre ausgerichtete Trachtenfest des Landes Schleswig-Holstein in ihrer Heimatregion ausgetragen wurde und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre, die die rund 200 Tänzer in ihren bunten Roben vermittelten.

Besucher genossen die „tolle Stimmung“ in Schönberg

Die Besucher wie Gerhard und Annemarie Krüss aus Schönberg oder Waltrude Hasche aus Ramstedt freuten sich über die vielfältigen Kleider, die alle ihre bestimmte Bedeutung und geschichtlichen Ursprung haben. „Es ist einfach eine tolle Stimmung“, sagte Annemarie Krüss. Einige Besucher wie Hanna Kempfert und Ute Thiede aus Schönberg nutzten die Gelegenheit, ihre eigene Tracht einmal wieder zu tragen. Wie unterschiedlich die traditionelle Kleidung in den einzelnen Regionen aussieht, zeigten die Gruppen bei dem Umzug durch die Straßen Schönbergs. Dabei variierten reich geschmückte Festtagstrachten und alltägliche Bauerntrachten. Auffallend war unter anderem die Eiderstedter Tracht, bei der der holländische Einfluss an den Flügelhauben sichtbar ist. Auch der Einfluss der spanischen Mode wird in den gedeckten Farben der Tracht sichtbar. „Die Länge des Gürtels zeigt die Höhe der Mitgift“, erklärte Christiane Saß. Sie hatte nicht nur ihre Tochter Johanna mit ihrer Liebe zur Tradition angesteckt, sondern auch ihre Mutter Gudrun Fuchs. „Seitdem sind wir immer drei Generationen in Tracht“, erzählt Christiane Saß.

Großes Lob für die Organisation in Schönberg

Hohe Anerkennung gab es von Thorsten Johannsen vom Landestrachten- und Tanzgruppenverbandes im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund und Jörn Biehl vom Heimatbund für die Ausrichtung des Festes, das mit einem plattdeutschen Gottesdienst mit Pastor Gerhard Sabrowski begonnen hatte. „Es ist hoher Aufwand, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Es hat hier alles hervorragend geklappt“, sagte Biehl.

„Für einen Tag war Schönberg nicht nur Kulturhauptstadt des Kreises Plön, sondern Landeshauptstadt – nämlich die der Tracht“, betonte Bürgermeister Peter Kokocinski die Besonderheit dieser Veranstaltung. Die unterstrich er auch rein optisch, denn er hatte sich eigens für das Trachtenfest die Probsteier Festtagstracht geliehen, die er trug. Eines betonte er ausdrücklich: Zum Erfolg des Landestrachtenfestes in Schönberg hätten viele Kräfte beigetragen. „Das war eine große Gemeinschaftsleistung.“