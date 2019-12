Neue Leiterin des Tourist-Service

Schönberg

Vor allem geht es um die Entwicklung eines Tourismuskonzeptes für 2030. Die Stärken sieht Böhnke vor allem in den Stränden Kalifornien und Brasilien – den Aushängeschildern des Ostseebades. „Wir wollen den Leuten zeigen: ’Hey, kommt her, es lohnt sich, hier Urlaub zu machen“, sagte die 27-Jährige. In einem Dualen Studium hat sie Betriebswirtschaftslehre und Freizeit-Tourismus studiert und bis zuletzt in Oberhausen ein Team von 35 Mitarbeitern geführt. Vor allem die Liebe zu ihrem Heimat-Bundesland Schleswig-Holstein hat sie zurück an die Küste geführt. Verschiedene Events, die Böhnke schon im Sea Life in Oberhausen erfolgreich etablierte, möchte sie auch in Schönberg umsetzen – und natürlich neue Ideen entwickeln. Noch wohnt sie nicht in Schönberg, aber auch das kann sie sich vorstellen: „Der Wohnungsmarkt ist hier sehr angespannt, aber ich finde schon was“, sagt sie zuversichtlich.

Bürgermeister spricht von "gutem Griff"

Bürgermeister Peter Kokocinski ist jetzt schon zufrieden mit der neuen Werkleiterin: „Wir haben einen guten Griff gemacht“, sagte er bei der Vorstellung. Dass Böhnke nicht aus dem öffentlichen Dienst kommt, sondern in der privaten Wirtschaft gelernt hat, sieht er als großen Vorteil: „Aus der Wirtschaftlichen Sicht hat Frau Böhnke einen ganz anderen Blick“ und erwartet von der Neuen gleich „Das Feld neu aufzurollen“. Als weiteren Pluspunkt sieht der Bürgermeister, dass jetzt eine Frau ein vor allem weibliches Team leitet: „Sie hat einen ganz anderen Blick, auch in Führungsfragen, auf ein recht junges und vor allem durch Frauen besetztes Team.“ Bei der Weihnachtsfeier konnte Böhnke noch vor Dienstbeginn ihr neues Team kennenlernen und ist begeistert, von dem „tollen, sympatischen Team“.

Seit Juli war Stelle unbesetzt

Der Abtritt von Böhnkes Vorgänger André Schaffer kam für die Gemeinde unerwartet: Zum 1. Juli kündigte Schaffer – damit war er 18 Monate im Amt. Als Grund nannte er damals den „gewaltigen Druck“ und teilweise gesundheitliche Gründe. „Das bekomme ich schon wieder hin, aber ich hatte mir die Arbeit anders vorgestellt. Um das Team tut es mir leid, aber der Druck war gewaltig, auch durch die Menschen, die alle mitreden wollen. Man steht sehr im Fokus, das ist nicht das, was ich mir bis zum Ende meiner beruflichen Laufbahn vorgestellt habe“, erklärte Schaffer im Mai gegenüber den Kieler Nachrichten.