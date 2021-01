Schönberg

Rund 3000 Euro stellte der Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche Schönberg zur Verfügung, damit die Kirche eine neue Mutteruhr bekommen konnte. Denn die alte hatte 30 Jahre auf dem Buckel und versah ihren Dienst nicht mehr zuverlässig.

Die Mutteruhr funktioniere quasi wie ein Computer und habe eine wichtige Funktion für die Kirche, erklärte Küster Andreas Sass. „Sie steuert unsere drei Turmuhren und sorgt dafür, dass zur richtigen Zeit die Glocken läuten“, berichtete er. Auch gebe er alle Termine, die über die regulären Anlässe wie Gottesdienste, hinausgehen und zu denen die Pastoren nicht in der Kirche seien, in die Mutteruhr ein, sodass keiner von Hand die Glocken erklingen lassen müsse.

Anzeige

Beerdigung ohne Glockengeläut

Aufgefallen war die Schadhaftigkeit der alten Technik ganz praktisch. „Der Pastor stand zur Beerdigung auf dem Friedhof mit der Trauergemeinde und wartete, dass die Glocken läuten, doch es kam nichts“, erzählte der Küster. Als er der Sache auf den Grund ging, zeigten sich technische Ausfälle und „hier und da ein Wackelkontakt“, so Sass.

Als die Kirche sich dann an den Förderverein wandte, war die Bereitschaft groß, die Finanzierung einer neuen Mutteruhr zu übernehmen. „Wir freuen uns ja auch, wenn die Glocken in Schönberg pünktlich läuten“, sagte Antje Klein. Sie ist seit der Gründung des Fördervereins vor zehn Jahren die Vorsitzende und verzeichnet einen konstanten Mitgliederbestand von 250 Menschen, die sich der Kirche in Schönberg verbunden fühlen.

Förderverein sammelt 180.000 Euro für die Kirchensanierung

Es sei sehr bedauerlich, dass die Mitglieder im vergangenen Jahr keine Versammlung abhalten konnten, sagte Klein. Sie hoffe, dass es später im Jahr möglich werde, den zehnten Geburtstag des Fördervereins doch noch gemeinsam zu begehen. Insgesamt konnte der Verein seit seinem Bestehen 180.000 Euro für die Kirchensanierung zur Verfügung stellen. Die Summe konnte in erster Linie durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und viele Aktionen wie den Verkauf einer speziellen „Kirchenuhr“ aufgebracht werden.

Lesen Sie auch: Spazierwege im Kreis Plön - Nahe Schönberg locken Spurplattenwege

Für 2021, so berichtete Klein, stelle der Verein 15.000 Euro bereit, die in die Turmsanierung fließen sollen. Die werde nach Auskunft von Pastor Björn Schwabe jetzt fortgesetzt, die Architekten seien beauftragt. Unter anderem müssten etliche Balken im Turm erneuert werden. „Die Turmsanierung ist der dritte große Bauabschnitt der gesamten Kirchensanierung“, so Schwabe.