Schönberg

Bis Mitte des vergangenen Jahres war es ein offenes Geheimnis: Wenn die Gärtnerei aufgibt, wird der Discounter Lidl von seinem Standort im Gewerbegebiet umziehen und inmitten des Einkaufszentrums mit anderen Discountern, Supermarkt und Kaufhaus neu bauen. „Das hat sich dann zerschlagen, weil die Verkaufsfläche, die an diesem Standort möglich wäre, für Lidl nicht ausreichend war“, erklärte Dieter Kopplin. Dann sei die Entscheidung gefallen, die Pläne für das Areal inmitten des Ortszentrums ohne den Discounter weiter zu verfolgen.

Die Skizzen, die der Schönberger Geschäftsmann in der Tasche hat, sehen ein Wohn- und Geschäftshaus sowie rund 150 neue Parkplätze vor. Er sei mit der Drogeriekette Budnikowsky im Gespräch, die gern an den Standort Schönberg kommen möchte. Die Firma sei in der Region bisher nicht vertreten und könnte das Angebot abrunden, meinte Kopplin. Im Obergeschoss könnte er sich seniorengerechte Wohnungen vorstellen, der Bedarf sei nach wie vor hoch, weiß der Immobilienkaufmann.

Pläne für die Fläche am Kuhlenkamp in Schönberg liegen den gemeindlichem Gremien noch nicht vor

Beteiligt an den Bauplänen für das Grundstück im Kuhlenkamp ist auch Kaufmann Willi Alpen, der den Schönberger Edeka-Markt erneut „dem Bedarf angemessen erweitern“ will, wie der Unternehmer auf Nachfrage bestätigte. „Wir arbeiten schon lange an den Plänen, die bisher aber noch nicht den gemeindlichen Gremien vorliegen, weil es noch nicht soweit war“, so Alpen. Eine Möglichkeit, die Verkehrssituation im Ortskern entscheidend zu verbessern, sehen die Beteiligten ebenfalls. Denn geplant ist dann auch ein Durchstich vom Edeka-Parkplatz zur Straße Kuhlenkamp. Das entlastet nicht nur die angespannte Parkplatzsituation, sondern vor allem den Verkehr auf der Bahnhofstraße als Hauptverkehrsstraße durch den Ort. Schon vor Jahren hatten sich unter anderem die CDU-Vertreter in der Gemeinde für diese bauliche Veränderung ausgesprochen. Bisher, so sagte Peter Ehlers, lägen von den Beteiligten keine Anträge zur Beratung vor. Sobald dies der Fall sei, werde man sich erneut mit der Planung befassen.

Bis zur Umsetzung der Bauvorhaben, so kündigte Dieter Kopplin an, soll in Absprache mit Willi Alpen die Abrissfläche als Parkfläche hergerichtet werden, die dann kostenfrei genutzt werden kann.

