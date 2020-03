Neuer Sand für die Strände

Schönberg

Der Himmel strahlt, die Sonne scheint, der Strand ist breit - und menschenleer. Auf den ersten Blick scheint es, als stünde dem Saisonbeginn nichts entgegen. Wenn denn das Schild auf der Seebrücke „Gesperrt wegen Corona“ nicht ein anderes Bild vermitteln würde. Gleichwohl müsse sich das Ostseebad Schönberg auch für die Zeit nach Corona rüsten. „Wenn wir denn wieder zur Normalität zurückkehren können, kann die Saison auch starten“, erklärte Bürgermeister Peter Kokocinski. Deshalb werden die Strände jetzt hergerichtet.

In vier Wochen sollen Arbeiten in Schönberg beendet sein

Das Baggerschiff hat vor dem Schönberger Strand festgemacht, in regelmäßigen Abständen bringt es Sand, der aus der Hafeneinfahrt des Sportboothafens Marina Wendtorf herausgeholt wird. Mittels einer Spülleitung wird der Sand an den Strand gespült, den Anfang macht der Bereich neben der Seebrücke in Richtung Kalifornien. „Achtung! Baustelle nicht betreten“, warnen gelbe Schilder, der Arbeitsbereich ist mit weiß-rotem Flatterband abgetrennt, das immer wieder von den Mitarbeitern des Bauhofes kontrolliert und nachgezogen wird. Am Strand werden die Sandmassen dann verteilt, Buhnenfeld für Buhnenfeld wird so aufgefüllt. Fortgesetzt werden die Arbeiten laut Bürgermeister dann in Kalifornien. Vier Wochen rechnet er in etwa mit den Arbeiten.

Hoffnung auf Saisonstart am 1. Mai

Die Sandverluste seien zwar in diesem Jahr zum Glück nicht so gravierend gewesen, wie in den Vorjahren. Doch die Lücken, die Sturmtief Zeetje gerissen hatte, waren 2019 nicht ausreichend gefüllt worden. „Da hatten wir noch reichlich Nachholbedarf“, so der Bürgermeister. Er betonte, man habe inzwischen erkannt, dass das Aufspülen durchaus eine nachhaltige Methode sei, im Gegensatz um Aufschieben. So könne man beobachten, dass sich auch in Schönberg mehr und mehr Strand aufbaue, trotz des Sedimenttransports in Richtung Wendtorf/ Laboe. Ziel sei es nun, möglichst zum 1. Mai die Saison auch so beginnen zu können, wie geplant. Dann sollen die 750 Strandkörbe der Gemeinde ihren Platz auf dem Strand erhalten. „Wir hoffen, dass wir den Dauerkorbmietern ihren Korb zur Verfügung stellen können und wir hoffen natürlich auch, dass dann unsere Gäste wieder zu uns kommen können“, so Kokocinski.

