Notorischer Ladendieb sitzt in U-Haft

Nach Angaben der Polizei fiel der Mann am vergangenen Freitag gleich dreimal wegen Ladendiebstahls auf. Er schlug zu in Kiel, in Schönberg in der Bahnhofstraße und im Kuhlenkamp. Und alles zwischen 7.30 und 11 Uhr. Gestohlen hat er jeweils hochprozentige Alkoholika.

Supermarkt-Mitarbeiter verfolgten den Täter

Die Festnahme erfolgte schließlich nach einer Tat gegen 11 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Schönberg. Dort wurde er dabei beobachtet, wie er Schnapsflaschen klaute und danach flüchtete. Zwei Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf. Der 54-Jährige bedrohte sie dabei mit den gestohlenen Flaschen. Schönberger Polizeibeamte nahmen ihn schließlich fest.

Vier weitere Ladendiebstähle

Gegen ihn laufen vier weitere Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, die er wenige Tage zuvor begangen hatte. Bei einer Tat führte er sogar ein Messer mit sich. Deshalb wird gegen ihn wegen gewerbsmäßigen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Richter sieht Wiederholungsgefahr

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Plöner Amtsrichter wegen Wiederholungsgefahr Haftbefehl gegen den Mann.

