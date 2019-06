Schönberg

Ein alter Kunde, noch dazu ein Bäcker, kommt in den Laden und schimpft auf die heutigen Billigprodukte und verunglimpft die ganze Zunft als „Karton-Bäcker“. Lichtwechsel, Traumszene: Alle Bäcker machen es sich in der Backstube gemütlich, spielen Tischtennis mit der Mehlschaufel, liegen auf der Wellness-Liege unter Palmen, werden mit dem Nudelholz massiert, holen die Fertigbrötchen aus den Kartons, besprühen sie mit Glanzlack, zwei Minuten später flattern Geldscheine vom Himmel, weiter geht das schöne Leben im Bäcker-Himmel.

Der Wecker klingelt um 2.30 Uhr

Schnitt, Großaufnahme: Der Wecker schrillt und zeigt 2.30 Uhr. Matthias Hagelstein steht auf, marschiert in die Backstube, der Tag des Bäckers beginnt. Nun sind die vielen Arbeitsschritte zu sehen, die die sechs Bäckermeister minutiös abarbeiten müssen – vom Teig anrühren, Kneten, über die Brötchenstraße bis hin zum Backen des Butterkuchens, dessen Rezept ein gut gehütetes Familiengeheimnis ist. Gezeigt wird auch – mit stimmungsvollen Landschaftsaufnahmen aus der Probstei – das Ausliefern der Backwaren an die fünf Filialen.

Der knurrige Bäckermeister findet sich dann noch einmal – am Strand, als er Vater Hagelstein belauscht, der im Rauschen der Ostseewellen seinem Sohn Sören das Familienrezept ins Ohr flüstert... Auslöser dieser Idee sei eine wahre Begebenheit gewesen, erzählt Matthias Hagelstein. Ein inzwischen verstorbener Bäckermeister sei zu ihm in den Laden gekommen und habe ihm vorgehalten, heute sei doch alles nur noch Billigware aus Polen, die Bäcker „machen doch nur noch die Kartons auf und streichen den Gewinn ein“. „Das hat mich so geärgert, dass ich was tun musste“, erinnert sich Hagelstein.

Probsteier Bäcker hat Ursprünge im 18. Jahrhundert

Der Probsteier Bäcker hat seine Ursprünge im Jahr 1762. Diesem Traditionsbetrieb fühle er sich nicht nur verpflichtet, sondern er wolle auch das Bäckerhandwerk „mal in das richtige Licht rücken“, sagte Hagelstein. Er wollte aufklären, informieren, zeigen, dass die sechs Bäckermeister in seiner Backstube ihren Meisterbrief nicht fürs Karton-Öffnen und Brötchen-Aufbacken erhalten haben. Er suchte einen Imagefilmer. „Das war nicht so einfach“, berichtete Hagelstein. Schließlich wurde er bei seinem Dachverband Bäko, der mehr als 100 Jahre alten regionalen Einkaufsorganisation der Bäcker und Konditoren, fündig. Deren Imagefilm stammt von Moses Merkle aus Fiefbergen – ein Glücksfall, wusste Hagelstein.

Doch nach den ersten Treffen in der Backstube habe er schnell gemerkt, dass er sich und seinen Kollegen eine schwere Aufgabe gestellt hatte. „Zuerst dachte ich, das wird in drei Wochen erledigt sein, dann peilte ich schon drei Monate an“, erzählte der Bäckermeister. Dass daraus dann letztlich 14 Monate wurden, habe er sich nicht träumen lassen.

Mischung aus Komik, Dokumentation und Heimatfilm

Doch das Ergebnis lässt allen Aufwand und die Mühe schnell vergessen: Entstanden ist eine Mischung aus Komik, Dokumentation und Heimatfilm. Diese Komponenten machten es nicht nur sehr aufwendig, sondern für Filmemacher Moses Merkle auch besonders, wie er berichtete.

Er hat dabei keine Szene dem Zufall überlassen, mit Bäckermeister Hagelstein das Drehbuch entworfen, den Text geschrieben, den Hagelstein mit einer sonoren Stimme spricht. „Das habe ich mehr als 50 Mal machen müssen – bis der Regisseur zufrieden war“, berichtete Hagelstein. Damit die Kunden nun auch wissen, wo sie den Film sehen können, findet sich der Hinweis auf den druckfrischen Brötchentüten.

