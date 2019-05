Schönberg

Die Präsentation der Aussteller und Anbieter war so vielseitig wie das Thema Klimaschutz selbst. Zu sehen waren unter anderem zehn Schülerarbeiten, die sich verschiedenen Schwerpunkten widmeten. Müllvermeidung und Müllverwertung stand bei den Schülern der Gruppe „Upcycling-Art- nachhaltiges Design“ im Mittelpunkt. Tabea, Tatjana, Tia, Kaya und andere zeigten unter dem Motto „Einfall statt Abfall“ ihre eigenen Kostüme aus „100 Prozent Müll“.

Die Bandbreite reichte von Bonbonpapier, Saftverpackungen, Zigarettenschachteln über Strohhalme bis hin zu Malerfilz, Zeitungen und Chips-Türen. In einer Modenschau stellten sie den Zuhörern ihre Designer-Modelle vor. Tatjana Fischer setzte noch eins drauf und trug beherzt einen Poetry Slam vor. „Ihr demonstriert für Klimawandel und geht danach zum New Yorker und macht weiter mit dem Handel“, hieß es beispielsweise in ihrem Text, für den sie viel Applaus erntete. Zu den Projekten gehörte auch das von Lisa Meyer, Lino Motoc und Hannes Makoben gebaute und fahrbereite E-Moped.

Kreatives Moped

Gedrosselt auf 30 Stundenkilometer legt das Gefährt, welches ausgestellt wurde, maximal 40 Stundenkilometer zurück. Etwa ein halbes Jahr bauten die Schüler gemeinsam mit dem Vater von Hannes Makoben aus Höhndorf an dem Moped. Besucher zeigten sich begeistert von der Kreativität und dem bewussten Auseinandersetzen der Schüler mit dem Thema, wie unter anderem Wilhelm Westendorf sagte. Der Strompool Probstei hatte drei Preise für die Schüler ausgelobt, die Besucher hatten die Möglichkeit abzustimmen.

Vorurteile und Halbwahrheiten aufräumen

Matthias Himmel aus Mönkeberg und Ralf Progorzeski aus Schönberg informierten sich bei Jörn Hartje aus Westerau über die Verwendung von Seegras. Ingrid und Gerhard Klapprott aus Schönberg lobten das Engagement des Strompool e.G. in Sachen Klimaschutz. Zu den Ausstellern und Gesprächspartnern für die Besucher zählten aber auch private E-Mobilisten, die ihre eigenen Fahrzeuge mitgebracht hatten und viele Fragen rund um die Praxis im Alltag beantworteten. Max Witt aus Schönkirchen nutzte die Gespräche gern. „Man muss sich informieren, wir kommen langfristig an dem Thema nicht vorbei“, sagte er.

Für Antje Müller und Dieter Rosenau aus Hamburg war diese Veranstaltung eine „gute Möglichkeit, einmal mit Vorurteilen und Halbwahrheiten aufzuräumen“, wie die überzeugte E-Fahrerin sagte. Martina Steffien und Petra Adamek vom Organisationsteam zeigte sich zufrieden mit der Resonanz der Besucher, Peter Zimmermann vom Strompool hätte sich mehr Beteiligung von Probsteier Firmen gewünscht, wie er sagte asc