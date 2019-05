Schönberg

Mächtige Kunststoffrohre liegen am Strand vor Kalifornien, weiter hinten im Wasser hat die Arbeitsplattform festgemacht, an der das Baggerschiff den Sand aus der Fahrrinne der Marina Wendtorf anliefert. Von dort wird das Material über eine Schwimmleitung an den Strand gespült.

Nach dem Trocknen wird das schwarze Gemisch zu weißem Sand

Der erste Blick jagt vielen Passanten einen Schrecken ein: Ein schwarzes, stinkendes Sand-Wassergemisch wird da mit viel Druck an Land gerotzt. Doch der erste Blick trügt, denn schon wenige Stunden nach dem Ablagern, Verteilen und Abtrocknen nimmt der Sand seine erwartet weiße Farbe an, der Geruch ist verflogen und die langen blanken Asphaltbahnen sind wieder verschwunden. Die Bagger und Radlader füllen Quadratmeter für Quadratmeter. In einem Buhnenfeld, so berichtet Tim Adler von der ausführenden Firma Deutsch-Dänische Wassergesellschaft, finden rund 3300 Kubikmeter Sand Platz. Die Vorgabe sei, das frei liegende Deckwerk mit einer 30 Zentimeter hohen Sandschicht zu bedecken, so der Fachmann.

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski ist trotz Verspätung zufrieden

Für Peter Kokocinski, Bürgermeister und Werkleiter zugleich, ist die Verspätung der Sandaufspülung zwar ärgerlich, aber man sei dabei eben vom Wetter abhängig. Es sei doch sehr erfreulich, dass „wir angesichts der immensen Sturmschäden zu Jahresbeginn und des Zustands noch vor wenigen Wochen jetzt schon so weit sind“, sagte er. Er sei dankbar, dass Land und Kreis die Fördermittel bereitstellen, ohne die die Kommunen diese Schäden nicht hätten beheben können.

Sturmtiefs fegten fast alle Buhnenfelder in Schönberg leer

Wie berichtet, hatten die Sturmtiefs Zeetje und Benjamin fast alle der 25 Buhnenfelder entlang des sechs Kilometer langen Strandes leergefegt. Der Sand war teilweise zwischen den Buhnen in der Ostsee abgelagert, teilweise in Richtung Laboe transportiert worden. Insgesamt, so die Bestandsaufnahme des Wirtschaftsministers, fehlten 34.000 Kubikmeter Sand. 18.000 davon will Kokocinski nun wieder ausbringen.

Zum Vergleich: vor zwei Jahren waren 10.000 Kubikmeter aufgebracht worden. „Wir arbeiten auf zweierlei Weise: Zum einen werden etwa 14.000 Kubikmeter aufgespült, weitere 4000 werden zurück gewonnen durch das Aufschieben“, erklärte Kokocinski. Auch sei er sehr dankbar, die Genehmigungen von den zuständigen Behörden erhalten zu haben. Er lobte vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz.