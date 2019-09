Post hat Zustellprobleme

Schönberg

Der 65-Jährige wohnt mit seiner Frau Michaela direkt an der Promenade mit Blick aufs Meer. Früher hatte das Gebiet einen festen Briefträger, doch seit einiger Zeit wechseln die Postboten. "Wir wissen die Postboten haben viel zu tun, aber es ist schon ärgerlich", sagt Michaela Hilgers. Mit anderen Zustellern wie Nordbrief haben die Anwohner keine Probleme, hier sind Poststempel und Zustelldatum nur einen Tag auseinander.

Post bemüht sich um Lösung des Problems

Die Deutsche Post weiß um das Problem. "Die Zustellung ist uns dort momentan nicht so gut gelungen", gibt Jens-Uwe Hogardt von der Deutschen Post zu. Es sei schwierig für das Gebiet feste Zusteller zu finden. Bis vor drei Jahren hatte das Gebiet einen festangestellten Zusteller, doch dieser ist in Rente gegangen. Jetzt würden immer wieder Kollegen aus anderen Gebieten gebeten dort zuzustellen. Doch das sei keine dauerhafte Lösung. "Wir können momentan keine reibungslose Zustellung garantieren", bedauert Hogardt. Grade der September sei ein schwieriger Monat, weil neben der normalen Post noch saisonbedingte Werbung dazu kommt - die Modehäuser stellen die Herbstmode in die Schaufenster und bewerben sie auch mit Postwurfsendungen.

Für die Anwohner am Schönberger Strand bringt das Probleme mit sich. "Ein Brief von der Hausverwaltung war mehr als sieben Tage unterwegs - in dem Schreiben war ein Termin", erklärt Hilgers. Auch Rechnungen kommen noch mit der Post, werden diese nicht zeitig beglichen, droht eine Mahnung, die auch oft Kosten mit sich bringt.

Die Post arbeitet an dem Problem, man versuche, so Hogardt, wieder feste Zusteller für dieses Gebiet zu finden. Der Krankenstand, der auch in anderen Gebieten für Unregelmäßigkeiten bei der Zustellung sorgte, sei mittlerweile auch wieder besser. Den Vorwurf, dass in manchen Straßen gar nur einmal die Woche Briefe ankämen, weist Hogardt zurück. "Wenn die Kollegen, die einspringen, nicht ortskundig sind, kann es mal vorkommen, dass nicht alle Briefe am selben Tag ausgetragen werden", sagt Hogardt und betont, dass das nur in Ausnahmen passieren würde. Dabei kam bei den Hilgers vorgestern wieder ein Brief nur verzögert an: Der Poststempel weist den 2. September als Versendedatum an, am 9. September konnte Michaela Hilgers ihren Brief annehmen.

Postkasten an der Promenade wurde umgesetzt

Außerdem sorgte für Verwirrung, dass der Postkasten am Schönberger Strand Ende August umgesetzt wurde: Zuvor war er an der Promenade gegenüber vom Kaufhaus Lindau, jetzt hat er seinen neuen Platz am Gebäude des Tourist-Service. Der Grund ist, dass Ortsunkundige den Briefkasten an seinem alten Standort oft übersehen haben. Dafür hat sich der neue Standort noch nicht bei allen Schönbergern herumgesprochen - auch dem Ehepaar Hilgers war das nicht bekannt.