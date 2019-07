Der erstmals verliehene Preis der Björn-Steiger-Stiftung geht an Journalisten der Kieler Nachrichten. In Berlin wurde die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung an den Redakteur Hans-Jürgen Schekahn übergeben. In der Reportage-Serie "Mein Einsatz" hatte er Lebensretter portraitiert.