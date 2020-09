Schönberg

Zum ersten, zum zweiten, zum dritten… verkauft. Auktionator Hauke Muhs schwang den Hammer, warb für die Ostseekörbe mit Stranderfahrung. Mit viel Humor machte er aus der Versteigerung eine unterhaltsame Angelegenheit. Die Gemeinde hatte sich im Vorfeld auf die durch die Corona-Regeln veränderten Bedingungen prima eingestellt, sodass alle Beteiligten auf ihre Kosten kamen.

Die Körbe standen erstmals auf dem Vorplatz der Bauhofhalle

Die Veranstaltung hat inzwischen Tradition. Doch diesmal waren die Körbe, anders als in den Vorjahren, auf dem Vorplatz der großen Bauhofhalle im Eichkamp aufgereiht, der Zugang war als Einbahnstraße markiert, die Besucher trugen Alltagsmasken und konnten sich ganz entspannt ihre Favoriten heraussuchen. Der Bieterwettstreit tobte dann in der Halle selbst. Dort hatten die Organisatoren Liegestühle so aufgestellt, dass die Familien oder Paare mit ausreichend Abstand ihre Gebote abgeben konnten.

Anzeige

Hotelbetreiber suchten Exemplare für Gartenterrasse

Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Auktion konnten die Interessenten die 41 Strandkörbe in Augenschein nehmen. Wie unter anderem Sabrina und Thorsten Meyer vom Hotel Strandräuber in Kalifornien. Sie wollen ihre Gartenterrasse des Hotels neu gestalten und suchen dafür zwei neue Strandkörbe. „Es stehen bereits zwei dort, aber die sind erneuerungsbedürftig und deshalb suchen wir hier nach den richtigen Körben“, berichtete Thorsten Meyer. Für die handwerkliche Aufarbeitung ist allerdings seine Ehefrau zuständig. „Ich habe schon als immer gern handwerklich gearbeitet. Wenn die Bespannung noch in Ordnung und die Standfestigkeit gegeben ist, sind die Körbe für unseren Zweck bestens geeignet“, so die Hotelbetreiber.

Weitere KN+ Artikel

"Stabil muss er noch sein"

Einen „ Strandkorb, der schon Sand gesehen hat“, suchten auch Daniela und Jan-Peter Zehr aus Preetz. Sie waren mit ihrem Sohn Finn Erik nach Schönberg gekommen, um für ihren Garten einen „ Original-Ostsee-Korb“ zu ersteigern. Hohe Ansprüche hätten sie nicht, meinten die Aktions-Neulinge. „Stabil muss er noch sein. Alles andere lässt sich mit handwerklichem Geschick herrichten“, meinten sie.

Ein Paar aus Franken nimmt Strandkorb gleich mit

Für einen Original-Schönberg-Korb hatten sich auch Kerstin und Sven Schröder auf den Weg gemacht. Das Urlauber-Paar hatte sich spontan für ein besonderes Andenken aus ihrem Urlaubsort entschieden. Sie nahmen ihren Korb nach erfolgreicher Bieterschlacht für 150 Euro mit ins Frankenland. „Wir sind mit dem Pickup da und nehmen den Korb einfach mit“, freuten sich die beiden.

„Das macht uns als Tourismusort auch ein bisschen stolz“, sagte Bürgermeister Peter Kokocinski. Ziel der Gemeinde sei es, die Strandkörbe in einem Zyklus von acht bis zehn Jahren auszuwechseln, um den Urlaubsgästen stets eine hohe Qualität der Körbe anbieten zu können. Bisher schwankte die Zahl der neu beschafften Körbe von Jahr zu Jahr. Zur nächsten Saison werden insgesamt 90 Körbe erneuert.

Auch vier Verkaufsbuden waren im Angebot

Erstmals versteigerte der Auktionator auch vier Verkaufsbuden, doch die Nachfrage hielt sich in Grenzen. Zwei von vier konnten den für je 320 Euro den Besitzer wechseln, einige Strandkörbe kamen nicht auf den ersten Anlauf unter den Hammer, die Gebote lagen zwischen 30 und 210 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.