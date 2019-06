Schönberg

Wie Franz-Michael Deimling, Leiter der Kreismusikschule in Plön, berichtete, sei sein Leben wie im Klischee verlaufen – über die Blockflöte. Schließlich war er mit 27 Jahren der jüngste Leiter einer Kreismusikschule und ist es bis heute geblieben. Seine Einrichtung sei die einzige Musikschule in der Bundesrepublik, die sich in Trägerschaft eines Kreises befände, erklärte Deimling. Sein Herz schlägt für die Musik und die Pädagogik. Nicht zuletzt deshalb hatte er eigene Projekte wie die Grüne Note, oder „Musik macht stark“ entwickelt und damit vielen Kindern (beteiligt ist bis heute auch die Grundschule in Schönberg) die Liebe zur Musik und die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen, nahe gebracht. Wenn er im nächsten Jahr in Ruhestand gehe, werde er auch weiter komponieren, kündigte er an. 416 eigene Kompositionen seien von ihm eingetragen, betonte Talkmaster Rüdiger Penthin.

Pröpstin Annegret Wegner-Braun warb beim Schönberg-Talk für ihren Beruf

Auch Annegret Wegner-Braun, heute Pröpstin in Nordfriesland, hat eine lange Verbindung zu Schönberg. Es sei damals „das Paradies“ gewesen, erinnerte sie sich. Mit einem glühenden Plädoyer und reiner Begeisterung warb sie für den Beruf der Pastorin, den sie damals von Kind an – sehr zur Verwunderung ihrer Eltern - ausüben wollte, wie sie sagte. Sie betone aber auch, dass es bis heute vor allem Frauen schwer haben, sich in diesem Beruf durchzusetzen. 13 Jahre lang hatte sie in Schönberg „alle Freiheiten, Neues auszuprobieren“, sagte sie. Und vielen im Saal kam wohl das aufwendige und außergewöhnliche Krippenspiel Ende der 1990er- Jahre in der Fußgängerzone in den Sinn.

Professor Horst Sterr und Leevke Pulsging es ums Klima

Ebenfalls in Schönberg kein Unbekannter war der Klimaexperte Professor Horst Sterr, jahrelanger Leiter des Geografischen Instituts der Uni Kiel. Er habe sich nicht nur in der Fachwelt als Küsten- und Klimafolgenforscher einen Namen gemacht, so der Talkmaster. Er ist unter anderem Initiator des Klimabündnisses Kieler Bucht, das in Schönberg aus der Taufe gehoben worden war. Viele Projekte in den Küstengemeinden, wie der Küstenerlebnispfad, tragen seine Handschrift. In seiner Regie ist ein Netzwerk für die Zusammenarbeit von Küstengemeinden, Wissenschaft und Politik geschaffen worden.

Um Klimaschutz ging es auch bei Leevke Puls, dem vierten Talkgast. „Wir sind da, wir sind laut und wir machen der Politik Beine“ – unter diesem Motto gehört die Schülerin aus Laboe zu den Organisatoren der Fridays-for-Future-Demonstrationen in Kiel.

Rüdiger Penthin spielte in Schönberg auf dem neuen Flügel

Umrahmt wurde die Veranstaltung nicht nur von Rüdiger Penthin auf dem neuen Flügel im Hotel am Rathaus, sondern auch von den drei Musikschülerinnen Savanna und Jade Lehmann sowie Maybritt Kiefer, die Kompositionen ihres Musikschullehrers an Geige und Klarinette zu Gehört brachten.

Der Eintritt zum Schönberg-Talk war wie immer kostenfrei, doch die Besucher spendeten gern als Dank für eine gelungenen Veranstaltung. Die Einnahmen gehen an die Schönberger Tafel.