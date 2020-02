Schwentinentals Bürgermeister Michael Stremlau macht in diesem Jahr Schluss. Aus Altersgründen tritt er nicht zu einer zweiten Amtszeit an. Sechs Kandidaten streiten noch bis zur Wahl am 8. März um seinen Posten. Wie bewertet er den Wahlkampf? KN-online interviewte den Noch-Bürgermeister.