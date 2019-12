Satzung musste geändert werden

Schönberg

Die Betriebssatzungen für den Ortsentwässerungsbetrieb und den Touristservice waren nach langer, emotional aufgeladener und kontroverser Diskussion bereits beschlossen. Grund: Wie berichtet, hatten EIS und CDU sich durchgesetzt und gegen den Willen von Bürgermeister Peter Kokocinski ( SPD) und der SPD-Fraktion die Schaffung einer Werkleiter-Position durchgesetzt. Dem wollte man laut Betriebssatzung auch Aufgaben wie „die Vergabe von Aufträgen sowie Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen für Bauleitplanungen und im Tiefbaubereich bis zu einem Wert von 25.500 Euro sowie den Abschluss von Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 25.500 Euro nicht überschreitet“, übertragen. Das, so entschied das von der Kommunalaufsicht des Kreises Plön eingeschaltete Innenministerium nun, ist rechtlich nicht zulässig.

SPD : Stelle des Werkleiters überflüssig

Denn die Gemeindeordnung erhalte „keine Ermächtigung, nach der die Gemeindevertretung ihr obliegende Entscheidungen auf eine Werkleitung übertragen darf“. Folge: Die Satzung musste erneut geändert werden. Das nutzte die SPD-Fraktion für einen erneuten Versuch, diese aus der Satzungsänderung folgende Umstrukturierung im Eigenbetrieb zu kippen. „Nach der Stellungnahme des Innenministeriums ist noch viel klarer geworden, dass die Stelle des Werkleiters überflüssig ist und lediglich Kosten produziert, die vom Stelleninhaber nicht erwirtschaftet werden können“, erklärte Wolfgang Mainz, SPD-Sprecher. Ein zukünftiger Werkleiter habe weder personelle noch finanzielle Entscheidungsbefugnisse. Dafür stünden qualifizierte Betriebsleiter an der Seite des Bürgermeisters, eine zusätzliche Hierarchie-Ebene sei nicht notwendig, so Mainz. Er appellierte an CDU und EIS, diese Satzung aufgrund der geänderten Rechtssituation auszusetzen. Es gebe landesweit keine vergleichbare Konstellation mit hauptamtlichem Bürgermeister, Werkleitung und Betriebsleitern. „Ein aktuelles Gutachten aus Laboe empfiehlt genau diese Konstellation, wie sie bei uns seit Jahren erfolgreich praktiziert wird“, sagte Mainz mit Blick auf die Nachbargemeinde.

„Wir bleiben bei unserem Beschluss“

Jürgen Cordts ( EIS) betonte, seine Fraktion stehe zu dem Beschluss und sehe keinen Grund, diesen zu kippen. Er verwies darauf, dass das Innenministerium lediglich die jetzt gestrichenen Punkte moniert habe, nicht aber die Konstellation an sich. Auch die CDU sehe keinen Grund, „die Diskussion aus den vergangenen Sitzungen erneut zu wiederholen“. „Wir bleiben bei unserem Beschluss“, so Stefan Hirt.

Die geänderten Satzungen für den Ortsentwässerungsbetrieb und den Touristservice wurden jeweils gegen die fünf Stimmen der SPD beschlossen. Die Ausschreibung für die Stelle des Werkleiters war bereits erfolgt. Auf Nachfrage der EIS sagte Bürgermeister Peter Kokocinski, bis Mitte Januar erwarte man nun Bewerber, zum 1. Mai 2020 könnte die Stelle dann besetzt werden.

Bürgervorsteherin Christine Nebendahl, die appellierte, sich mit Zwischenrufen zurückzuhalten, wiederholte am Ende ihren schon eingangs geäußerten Wunsch nach „Mut zur Demokratie und Streit in der Sache“. Bürgermeister Kokocinski sagte, er sei „sehr bereit dazu, gemeinsam mit den Gemeindevertretern zu arbeiten und die Gemeinde Schönberg voranzubringen“. „Das bin ich den Bürgern, die mich gewählt haben, schuldig“, so Kokocinski.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.