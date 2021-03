Schönberg

„Wir sollten bis zum 30. Juni auf Großveranstaltungen verzichten“, erklärte Christian Lüken (CDU). Er begründete den Antrag seiner Fraktion mit der Schaffung von „Planungssicherheit für alle Beteiligten“. Doch für die SPD-Fraktion vermittelt dies ein „negatives Bild nach außen“, das man gerade in der Zeit, in der alle auf so vieles verzichten müssen, nicht zeigen solle, meinte Fraktionssprecher Wolfgang Mainz.

Entscheidung wurde verschoben

Ralf Schletze von der Einwohnerinitiative Schönberg (EIS) wies auf die Aussagen der Bundesregierung zum Impfverfahren bis 30. September hin. Dies solle aus seiner Sicht auch der Termin sein, an dem realistisch wieder Veranstaltungen stattfinden könnten. „Damit sollten wir ein Zeichen setzen, damit jeder weiß, woran er ist“, so Schletze. Fraktionssprecher Jürgen Cordts meinte, er würde das gern diskutieren, jedoch fehlten ihm in dem CDU-Antrag weitere Informationen, wie die Personenzahl und die Art der Veranstaltung beispielsweise. Sein Antrag, die Entscheidung auf die Sitzung am 11. März zu vertagen, fand einhellige Zustimmung. Es sei gute Sitte, wenn eine Fraktion noch Beratungsbedarf habe, diesem nachzukommen, meinte Christian Lüken.

Kosten durch die Zahlung von Ausfallgeld

Allerdings gab Betriebsleiterin Vanessa Böhnke zu bedenken, die Gemeinde habe langfristige Verträge mit Künstlern. Wenn man nun eine pauschale Absage von Veranstaltungen beschließe, könne es durchaus zu Kosten durch die Zahlung von Ausfallgeld kommen. „Wir gucken bei Veranstaltungen sehr genau hin, ob es Sinn macht und mit Einhaltung der Regeln möglich ist, oder ob man es lieber lassen sollte“, so Böhnke. Sie verwies auch auf die enge Abstimmung mit dem Ordnungsamt.

Junge Bühne als gutes Beispiel

Für Festlegungen sollte nun die Definition von Großveranstaltungen genauer gefasst werden: Welche Personenzahl, Indoor- oder Außenveranstaltung, Sitzplätze und Ähnliches, erklärte Böhnke. Als gutes Beispiel, wie eine gute Veranstaltung trotz Pandemie möglich sein kann, nannte sie die Junge Bühne, die im vergangenen Jahr in Kalifornien veranstaltet worden war. Auch Bürgermeister Peter Kokocinski verwies auf Möglichkeiten mit ausreichend Abstand wie im Ferienzentrum Holm hin. „Solche Lücken sollten wir uns und den Menschen schaffen“, meinte der Bürgermeister.