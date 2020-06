Offensive für digitales Lernen

Schönberg

Timo Müller, Konrektor und seit 2001 schon mit der IT-Ausstattung der Schule befasst, erläuterte gemeinsam mit Kerrin Wittmaack und dem eigens vom Schulverband eingestellten Administrator Benjamin Eberhardt einige Eckpunkte des Medienentwicklungsplanes. Auf 60 Seiten werden Maßnahmen zur weiteren Verbesserung und Optimierung des digitalen Arbeitens von Schülern und Lehrern beschrieben. IPads, interaktive Tafelsysteme, Windows-10-Lizenzen, Apple-TV und Schnittstellen sind die Stichworte dafür. Doch für all das ist die Grundvoraussetzung ein WLAN-Netz für den Campus, wie Timo Müller erklärte. Dafür müssen allein 125 WLAN-Sender (Access-Points) installiert werden samt entsprechender Leitungsnetze und Elektrik. Dieses WLAN-Netz verschlingt mit geschätzten Kosten von rund 250.000 Euro schon den Löwenanteil der zur Verfügung stehenden Mittel. Drei Angebote für „Infrastruktur – WLAN auf dem Campus“ liegen bereits vor.

Eigener Serverraum ist schon vorhanden

Einer der wichtigsten Schritte wurde aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Monaten bereits umgesetzt: „Wir haben für die Server der Gemeinschaftsschule und der Grundschule einen eigenen Serverraum geschaffen. Das dient vor allem der Sicherheit der Server, aber auch der Lärmminderung im PC-Raum“, erklärte Müller. Bisher seien die Server im Computerraum untergebracht gewesen, was auch durch die Geräuschkulisse eine zunehmende Belastung für Lehrer und Schüler war, so der Konrektor weiter.

Corona hat für digitalen Schub gesorgt

Die Nutzung der digitalen Möglichkeiten habe sich durch Corona seit dem 12. März verzehnfacht. Das bedeute aber auch eine zunehmende Abhängigkeit von der Technik, die entsprechend gesichert werden müsse, so Müller weiter. Deshalb werde unter anderem auch ein zweiter Server als Backup unbedingt erforderlich. Zwei Totalausfälle habe man während der Corona-Wochen erlebt, das mache die Notwendigkeit sehr deutlich, so Müller. Das IT-Kompetenzteam spricht auch vom „Corona-Push“ bei der Digitalisierung der Schule. Doch anders als viele andere Schulen war die Gemeinschaftsschule Probstei mit ihrer gymnasialen Oberstufe bereits gut gerüstet. Doch die Arbeit in den vergangenen Monaten hätte noch viel Entwicklungspotential aufgezeigt.

Mittel- und Oberstufe werden mit iPads ausgestattet

So sei jetzt geplant, nicht nur die Oberstufe mit iPads auszustatten, sondern diese Technik auch bereits der Mittelstufe zur Verfügung zu stellen. Unter dem Aspekt der Chancengleichheit wird auch das sogenannte Sofortprogramm genutzt. Dafür stehen 70.000 Euro zur Verfügung, um auch jene Schüler mit der Technik auszustatten, deren Eltern dies nicht selbst finanzieren können.

Medienentwicklungsplan für Grundschule an den Salzwiesen

Ein Medienentwicklungsplan wird auch für die Grundschule an den Salzwiesen erstellt. Denn auch dort habe die Digitalisierung Einzug gehalten, wie Sven Belling, IT-Koordinator an der Grundschule, informierte. Vor allem sollen die vierten Klassen mit iPads ausgestattet werden, aber auch dafür ist eine Voraussetzung das WLAN-Netz. Derzeit nutze man dank der guten Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule dort ausgemusterte iPad-Koffer quasi als Klassensätze, so Belling.

Erstmals eigenen Administrator

Kerrin Wittmaack kündigte auch verschiedene Modelle zur Anschaffung der iPads an, angeboten werden soll auch ein Kauf durch die Schüler, eine entsprechende Umfrage läuft an der Schule. Betont wurde auch die gute Zusammenarbeit mit dem Schulverband, der entsprechende Mittel bereitstellt und damit die Voraussetzungen für eine moderne Ausstattung der Schule schaffe, so Müller. Erstmals habe man mit Benjamin Eberhard auch einen eigenen Administrator, der Wartung, Pflege und Betreuung übernimmt.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.