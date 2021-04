Schönberger Strand

Am Vormittag gegen 11 Uhr ist der Vorplatz zur Seebrücke noch wie leergefegt. Alle Strandkörbe sind ungenutzt. Doch am Nachmittag ändert sich das Bild.

Einige Besucher wandern oder radeln am Strand entlang, andere sind oben auf dem Deich unterwegs, einige wagen sich trotz des Windes auf die Seebrücke. Und trotz der fehlenden Sonne sind auch mehrere Strandkörbe am Deich schon besetzt. Die können zu Beginn der Saison genauso wie am Ende kostenlos genutzt werden.

Begeistert von den kostenlosen Strandkörben

Neue Gäste sind Jürgen Pooch und seiner Familie aus Seth im Kreis Segeberg. „Ich bin hier zu Reha“, erzählt er. Seine Angehörigen sind zum zweiten Mal zu Besuch. Vorher waren sie noch nie am Schönberger Strand. Die kostenlose Strandkörbe begeistern sie. „Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache schon wegen des Windes“, sagt Sylvia Pooch. „Man kann so schön geschützt sitzen, wenn schon die Sonne nicht scheint.“

Zum zweiten Mal in dieser Ecke der Ostsee sind Yvonne und Daniel Opitz mit Sohn Mika aus Norderstedt. Auch sie genießen ihr Fischbrötchen im Strandkorb. „Einfach toll, man kann ihn so hindrehen, dass man geschützt sitzt“, freut sich Yvonne Opitz.

Fischbrötchen an der Ostsee muss sein

Ansonsten könne man sich ja auch warm anziehen, hat ihr Mann einen typischen norddeutschen Rat. Sie seien an diesem Tag spontan an die Ostsee gefahren. Und das Fischbrötchen musste am Meer einfach sein.

Aus Schönberg kommen Maike und Patrick Strehlow. Für ihre Söhne Finn und Ben haben sie Fahrräder eingepackt, er hat seine Inline-Skater dabei. Die Eltern sitzen für eine kleine Snack-Pause auf einer Bank, die beiden Jungs im Strandkorb.

„Wir wussten noch gar nicht, dass es zu Ostern kostenlose Strandkörbe gibt“, freut sich Maike Strehlow. Sie machen häufiger einen Ausflug zum Strand – „wenn man ihn schon vor der Haustür hat“, sagt sie und lacht. „Und für die Kinder ist das natürlich der Wahnsinn.“

Kein Stress, sondern Entschleunigung am Strand

Auch der Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski freut sich angesichts der Corona-Pandemie, dass der Strand nicht überlaufen ist. „Kein Stress, sondern Entschleunigung ist in Schönberg angesagt“, kommentiert er die Lage. „Ausreichend Abstand, genügend freie Parkplätze und ein frischer Wind laden zum Oster-Spaziergang in Kalifornien oder Schönberger Strand ein.“

Die geöffneten Gastronomiebetriebe böten die Möglichkeit, nach dem Spaziergang Essen mit nach Hause zu nehmen oder im Strandkorb zu verzehren. „Und mit Maske ist man auch auf der Seebrücke herzlich willkommen“, so Kokocinski.