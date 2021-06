Schönberger Strand im KN-Check: Sechs Kilometer Badevergnügen

Schönberg

Mit dem Schönberger Strand, Kalifornien und Brasilien gibt es ganz unterschiedliche Strandbereiche, in denen jede Vorliebe bedient wird. So zieht es Surfer vor allem nach Brasilien, wo Olis Segelschule Wassersportler lockt. Familien dürften sich am Schönberger Strand rund um die Seebrücke mit ihren Spiel- und Sportangeboten am wohlsten fühlen. Auch dort findet sich mit Wetwind eine Segelschule. Erholungssuchende haben es in Kalifornien ein wenig ruhiger.

Der durchgängige Deich hält auf drei Ebenen Bewegungs-, Spiel- und Sportmöglichkeiten bereit. Während der Deichkronenweg den Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten ist, bietet sich die Rasenfläche des Deiches auch für ein Picknick oder Spiele mit der Familie an, die sich anschließende Asphaltfläche ist ideal für Sporttreibende.

Aktuelle Daten für den Schönberger Strand: Wassertemperatur, Beflaggung, etc.

Wie komme mit dem Bus an die Strände in Schönberg?

Die Strände im Ostseebad Schönberg werden von der Linie 200 der Verkehrsbetriebe im Kreis Plön im Stundentakt von Kiel aus direkt bedient. Haltestellen befinden sich direkt an der Tourist-Information am Schönberger Strand und in Kalifornien.

Gibt es eine Strandkorbvermietung an den Stränden in Schönberg?

Im Ostseebad Schönberg finden sich sowohl am Schönberger Strand als auch in Kalifornien jeweils eine Tourist-Information gleich hinter dem Deich zur Ostsee. Dort werden die Strandkörbe vermietet. Die Gemeinde bewirtschaftet in beiden Strandabschnitten rund 750 Strandkörbe. Die Strandkörbe kosten pro Tag 9,50 Euro, wer erst ab 14 Uhr einen Korb mietet, zahlt nur noch sechs Euro, wer ihn für die ganze Woche bucht, zahlt 57 Euro.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Am Schönberger Strand finden sich hinter dem Deich zwei Restaurants, die sich auf Familien mit Kindern ebenso eingerichtet haben wie auf Senioren und Paare. Fischräucherei und Eiscafé, eine Tapasbar und Souvenirshops runden das Angebot ab. In Kalifornien hält ein Imbiss auf dem Campingplatz sein Angebot bereit, in Kalifornien laden Restaurants, Bars und Cafés zum Verweilen ein.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder an den Schönberger Stränden?

Ein Höhepunkt ist in der Sommersaison das pädagogisch betreute Beachpower-Projekt am Schönberger Strand. Direkt an der Seebrücke können Strandgäste Beachvolleyball und Beachsoccer spielen, Geräte werden kostenlos verliehen. Das Spielmobil der Gemeinde ist täglich an wechselnden Standorten auf dem Deich unterwegs und hält ein kostenloses Spieleangebot für die jüngeren Kinder bereit. Nicht versäumen sollten Familien mit Kindern einen Besuch des großen Erlebnisspielplatzes an der Museumsbahn im Hinterland. Dort finden sich auch Experimentier-Stationen. Spielplätze finden sich ebenfalls in Kalifornien.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Insgesamt sind auf der gesamten Länge der Strände in Schönberg 14 öffentliche Sanitär-Anlagen verteilt.

Muss ich an den Schönberger Stränden eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Eine Strandgebühr in Höhe von zwei Euro wird fällig in den bewirtschafteten Strandabschnitten am Schönberger Strand und in Kalifornien, an denen auch die Strandkörbe stehen. Die zwei Euro können an Automaten an den Strandzugängen bezahlt werden, die Abgabe wird kontrolliert. In Brasilien fällt keine Strandgebühr an.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Es sind ausreichend Parkgelegenheiten rund um die Schönberger Strände vorhanden. Wie überall gilt die Regel: Je dichter am Ziel, desto teurer ist das Parken. So gibt es an dem strandnahen Platz direkt an der Tourist-Information eine Höchstparkdauer von vier Stunden zum Preis von drei Euro. Auf dem Parkplatz Große Heide wird für den Tagesplatz eine Gebühr von zwei Euro fällig. Gleiches gilt in Kalifornien.

Ist das Reiten an den Schönberger Stränden erlaubt?

Reiten am Strand ist nicht gestattet.

Sind Hunde am Strand erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Hundebesitzer können ihre Tiere sowohl in Schönberger Strand (Buhne 41/42) als auch in Kalifornien (Buhne 26/27) mit an den Strand nehmen.

Welche Besonderheiten gibt es am Schönberger Strand?

Die Tourist-Informationen am Schönberger Strand und in Kalifornien sind in der Saison täglich geöffnet, Urlaubsgäste und Ratsuchende erhalten dort Hilfe und Auskunft. Am Schönberger Strand finden Gäste eine digitale Informationsstele, an der sie selbst Restaurants, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und mehr rund um ihren Urlaubsort entdecken können. In Kalifornien hält die Fahrradvermietung Gnutzmann Räder für alle Ansprüche bereit. Denn es lässt sich dort im Urlaub an der Ostsee hervorragend mit dem Fahrrad die gesamte Strandlinie bis hin nach Laboe radeln.