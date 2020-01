Sich für die Gemeinde einsetzen

Schönberg

Frau Nebendahl, was war Ihr Highlight im vergangenen Jahr?

Christine Nebendahl: Bei uns in der Gemeinde das Landeserntedankfest. Da hat sich gezeigt, dass das Ehrenamt wirklich funktioniert – auch in so einer großen Gemeinde wie Schönberg. Dass das wie selbstverständlich passiert, dass Vereine und Verbände mithelfen, das hat mich wirklich beeindruckt, und das würde ich auch gerne weiter ausbauen.

Haben Sie das Gefühl, dass es in kleineren Gemeinden als Schönberg besser oder schlechter funktioniert?

Das hängt natürlich immer an den handelnden Personen. Kleinere Gemeinden mit weniger Einwohnern sind natürlich ein bisschen überschaubarer. In Schönberg haben wir ganz viele Ehrenamtliche, die in den Vereinen und Verbänden tätig sind. Aber diese greifen nicht so schnell ineinander über wie in kleineren Gemeinden. Ich glaube dennoch, dass man das sehr gut hinkriegen kann.

Finden Sie, dass sich in Schönberg mehr Menschen fürs Ehrenamt engagieren können?

Es können sich immer mehr fürs Ehrenamt engagieren. Ohne Ehrenamt funktioniert so eine Gemeinde ja überhaupt nicht. Es geht darum, sich auch für die Gemeinde, für die Gesellschaft einzusetzen, ohne irgendwie auch einen eigenen Vorteil davon zu haben. Einfach etwas für andere tun und so das Gemeindeleben möglich machen.

Kommunalpolitiker sind zum Beispiel auch Ehrenamtler – eine große Bürde für eine eigentlich freiwillige Freizeitbeschäftigung.

Ich finde, das macht schon sehr viel Spaß, weil man hier viele Dinge so direkt umsetzen kann. Es gibt auch immer mal ein paar Rückschläge, wenn die Umsetzung lange dauert. Da kann man der Verwaltung aber auch keinen Vorwurf machen. Es gibt einfach Vorgaben, an die man sich halten muss. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Respekt und mehr Wertschätzung gegenüber dem politischen Ehrenamt – aber auch allen anderen gegenüber, das Problem gibt es nicht nur in der Kommunalpolitik. Manche Bürger sollten ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, dass manche Entscheidungen und Ausführungen Zeit brauchen.

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass die Bürger zu ungeduldig sind?

Ja, doch. Dann hört man schon: „Ja, die entscheiden da ja wieder. Und daraus wird ja doch wieder nichts.“ Eigentlich müsste jeder Bürger mal eine Legislaturperiode in der Gemeindevertretung mitmachen, um Verständnis zu entwickeln, wie lange etwas dauern kann und dass man da auch wirklich keinen Einfluss drauf hat, weil die Gesetzesvorgaben einfach so sind. Es ist manchmal frustrierend, aber ich finde, dass der Spaß überwiegt. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich das auch nicht mehr machen.

Ihre ganze Familie ist im Ehrenamt sehr stark vertreten. Wie kommt das?

Ich glaube, da ticken wir einfach alle gleich so, dass man was für die Gesellschaft und die Gemeinschaft tun will. Nur so kann eine Gesellschaft ja eigentlich auch funktionieren. Und ich denke mal, dass es meinem Mann und mir schon so in die Wiege gelegt worden ist und es unsere Eltern uns vorgelebt haben – so wie wir unseren Kindern. Unsere älteste Tochter ist bei den Pfadfindern hier ganz aktiv. Unser Sohn ist beim Handball dabei und wird wohl auch demnächst eine Jugendmannschaft trainieren. Ich denke mal, dass das unseren Kindern genauso Spaß machen wird wie uns.

Gibt es ein Ehrenamt, das Sie gerne noch ausüben würden?

Das Ehrenamt, das ich jetzt habe, macht mir einfach Spaß. Und das würde ich auch gerne noch weiterführen. Aber ich bin auch offen für alles, was dann irgendwann nochmal kommen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich Gemeindevertretungen mache. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn das mal aufhört, ich mich noch anderweitig engagiere.

