Anwohner wollen keine Klotzbauten

Schönkirchen wächst, die Gemeinde baut und erschließt. Eigentlich ein positives Zeichen. Doch einigen Anwohnern rund um das Grundstück hinter dem historischen Gildehaus wird mulmig, wenn sie aus den Fenstern ihrer Einfamilienhäuser darauf blicken. Denn dieses Areal, Gildekoppel genannt, soll bebaut werden. Mehrere Bürger sind jetzt aktiv geworden. Sie haben Angst vor Bebauungsplan Nr. 52, den die Gemeindevertretung im Frühjahr aufgestellt hatte. Der hat es aus Sicht der Anwohner in sich: Östlich des Gildehauses, südlich der Straße am Dorfteich sieht er insgesamt 27 Wohneinheiten plus 54 Parkplätze vor. Ein großes Projekt.

Um dieses Grundstück geht es. Quelle: Sibylle Haberstumpf

"Wir wollen einen Stopp bei neun Metern Bauhöhe"

Marion Oetling-Schulz wohnt seit 20 Jahren in der Straße Keuken Diek. Die Pläne bringen sie und ihre Nachbarn in Rage. „Bürger müssen sich nicht alles gefallen lassen“, findet sie. Insbesondere das Bauvolumen kritisieren die Anwohner – sie wehren sich gegen eine ausufernde und störende „Klotzarchitektur“. Drei Wohnblöcke mit je acht Wohnungen sind geplant, dazu ein viertes Haus mit drei Wohneinheiten. Gegenüber den umliegenden, zumeist kleinen Einfamilienhäusern würden sie herausragen. „Die Blöcke sind zweigeschossig zuzüglich einem Staffelgeschoss, also de facto dreigeschossig“, sagt die Anwohnerin. Sie und ihre Mitstreiter möchten das reduzieren: „Wir wollen einen Stopp bei neun Metern Bauhöhe, also eingeschossig.“ Eine maximale Bauhöhe von neun Metern sei schließlich auch beim Baugebiet Rinkenberg Ost festgelegt worden, gibt sie zu Bedenken.

Angst vor Hektik, Lärm, Autoverkehr

Ihre Gruppe hat 120 Unterschriften gesammelt. Am kommenden Dienstag, 10. September, sollen sie bei einer Infoveranstaltung an Bürgermeister Gerd Radisch überreicht werden. Zur Erinnerung: Mit den Stimmen von CDU und SPD – die Grünen stimmten bei einer Enthaltung dagegen – hatte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan Nr. 52 am 20. März gefasst. Seitdem läuft die Detailplanung. Bauherr auf dem Privatgrundstück (Am Dorfteich 5a) hinter dem Gildehaus ist die Familie des Wurstfabrikanten Rolf Pfeifer. Was besonders die Anwohner am Keuken Diek als Bedrohung sehen, ist eine Erschließung des Baugebiets über ihre verkehrsberuhigte Straße. Oetling-Schulz rechnet „mit zwei Jahren massivem Bauverkehr mit großen Baumaschinen, danach mit erheblich mehr Anwohner- und Anlieferverkehr, zudem würde sich die ohnehin kritische Parkplatzsituation verschärfen.“ Und: Auf dem Keuken Diek könnten dann wohl keine Kinder mehr wie bisher spielen. Hektik, Lärm, Autoverkehr. Oetling-Schulz sagt: „Viele Familien sind doch nur deshalb hergezogen, weil es hier so ruhig ist.“

Bürgermeister Gerd Radisch sieht "Missverständnis"

Doch Radisch sieht, bezogen auf den Keuken Diek, ein „Missverständnis“. Sein letzter Stand nach Gesprächen mit dem Bauherrn sei: „Es ist nicht vorgesehen, das Areal über den Keuken Diek zu erschließen.“ Erschlossen wird es über die Straße Am Dorfteich. Anregungen der Bürger will Radisch aufnehmen – die Transparenz bei diesem Bauvorhaben sei ihm wichtig.

Öffentlicher Termin Am Dienstag, 10. September, 19 Uhr, findet in der Mensa der Offenen Ganztagsschule, Augustental 29, ein Erörterungstermin zur Aufstellung des B-Planes Nr. 52 „Wohnbebauung östlich des Gildehauses, südlich der Straße am Dorfteich“ statt. Bürger können Fragen, Anregungen und Kritik äußern.

