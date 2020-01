Diese Zahl bereitet Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch Sorgen: 404.104 Euro. Soviel muss seine Gemeinde laut einer Simulationsrechnung pro Jahr an Mehrkosten stemmen, wenn am 1. August die neue Kita-Reform in Kraft tritt. Über die Umsetzung der Reform ist auch Serpil Midyatli (SPD) enttäuscht.