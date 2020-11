Passiert im Schulzentrum Schönkirchen zu wenig in Sachen Digitalisierung? Ja, fanden Schulleiter und Kinderhilfswerk bei der Übergabe gestifteter Computer in der vergangenen Woche. Stimmt so nicht, sagt jetzt die CDU/FDP-Fraktion in der Schönkirchener Gemeindevertretung in einer Stellungnahme.