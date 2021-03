Und wieder haben Enkeltrick-Betrüger erfolgreich zugeschlagen – diesmal auch in Schönkirchen, wo sie am vergangenen Dienstag einen fünfstelligen Betrag von einer Seniorin erbeuteten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Von Jürgen Küppers

Immer wieder fallen ältere Menschen am Telefon auf Betrüger herein, die angebliche Notlagen von Familienmitgliedern schildern - und dabei viel Geld erbeuten. Jetzt war die Masche auch in Schönkirchen - leider - erfolgreich.