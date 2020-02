Flüchtlingshilfe braucht Unterstützung

Schönkirchen

Auf drei Jahre war das Projekt einer lokalen Koordination für ehrenamtliche Tätigkeiten rund um die Flüchtlingshilfe angelegt, das nach einem Antrag an das Land durch den Verein im Dezember 2016 starten konnte. Judith Bauer übernahm die Stelle mit 19,5 Stunden und bezog mithilfe des Amts Schrevenborn einen Büroraum in der Schönkirchener Mühlenstraße, der auch Zugang zu einem Gruppenraum mit Küche hatte. Jetzt ist die Finanzierung ausgelaufen, die Räume mussten schließen. „Wir haben keine Anschlussperspektive. Dabei geht die Integration jetzt erst richtig los“, sagt Judith Bauer.

Regelmäßig trifft sie sich mit weiteren Unterstützern und mit Flüchtlingen im Hörn Huus zum Begegnungscafé. Dort gibt es Tee und Gebäck, Mandarinen liegen auf dem Tisch und neuerdings auch Papierkram. „Die Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen und im Umgang mit Behörden war eine der wesentlichen Aufgaben in der Mühlenstraße. Das können wir hier im Begegnungscafé eigentlich gar nicht leisten“, erzählt Judith Bauer. Doch die Frauen und Männer brauchen ihre Hilfe. Gemeinsam füllen sie Anträge aus, besprechen Wohnsituationen und Kita-Plätze. „Dadurch haben unsere Café-Besucher kaum noch die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen“, stellt Bauer fest.

Organisationsaufwand bei der Flüchtlingsberatung ist hoch

Außerdem braucht es für individuelle Beratungen Platz. Für den Computer, für Papierkram, Aktenordner und Vier-Augen-Gespräche. „Der Organisationsaufwand in diesem Land ist hoch. Die Menschen schaffen das nicht allein mit den Behörden.“ Judith Bauer ist Pädagogin, war als Familienhelferin tätig und in der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten (ZBBS) in Kiel. Sie ist gut vernetzt und weiß, wo die Flüchtlinge Unterstützung bekommen. Und brauchen. „Wir haben es mit einer hohen Anzahl an traumatisierten Menschen zu tun, das sollte nicht komplett in ehrenamtliche Hände gegeben werden“, sagt sie.

Für die Flüchtlinge in Schönkirchen ist die engagierte Frau mit den quirligen Locken Vertrauensperson und wichtige Stütze. Reza Ebrahimi aus Afghanistan hat mit ihrer Hilfe einen Job als Busfahrer bei der VKP bekommen. „ Judith hat mir viel geholfen. Sie hat meinen Lebenslauf überarbeitet und ist mit zum Bewerbungsgespräch gekommen“, erzählt Reza. Amina Muslem (48) aus Syrien war in ihrer Heimat 22 Jahre lang Grundschullehrerin und konnte mithilfe der Koordinatorin als Kita-Lotsin in Schönkirchen anfangen. „Ich betreue andere Flüchtlingsfamilien und dolmetsche für Erzieher und Eltern.“ Die 45-jährige Hind Gebeji aus dem Irak bedauert, dass die Lesekreise im Gruppenraum in der Mühlenstraße nicht mehr stattfinden können. „Ich möchte gerne viele Wörter lernen.“

Verein hilft im Umgang mit Behörden

Mehrere Projekte wie der Lesekreis, in dem weltweite Nachrichten in leichter Sprache zu Themen wie Umwelt, Klima und Politik diskutiert wurden, mussten eingestampft werden. Auch die Jugendgruppe, der Näh-Workshop, Bildungsfahrten und Gitarrenunterricht werden nicht mehr angeboten. Dabei weiß Judith Bauer aus Erfahrung, dass vieles verloren geht, wenn Flüchtlinge keine Möglichkeit haben, regelmäßig deutsch zu sprechen. „Integration ist, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und das funktioniert in erster Linie über die Sprache.“

Damit zumindest die Beratung ehrenamtlich weiterlaufen kann, sucht der Verein Flüchtlingshilfe Schönkirchen einen günstigen Büroraum für einen PC und Materialien. Wer helfen kann, erreicht Judith Bauer per E-Mail an fluechtlingshilfe-sk@mailbox.org oder unter Tel. 0151/27508615.

