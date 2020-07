Schönkirchen

Normalerweise trainieren auf dem Kunstrasen in Schönkirchen bis zu 80 Kinder, wenn der Hamburger SV mit seinem Feriencamp in die 6000-Seelen-Gemeinde an der Ostsee reist. Dieses Jahr dürfen maximal 40 Kinder gleichzeitig über den Platz dribbeln. Schuld sind die Corona-Auflagen, an die sich Camp-Leiter Fabian Heiderich vom HSV sehr genau hält. „Als großer Verein haben wir eine wichtige Vorbildfunktion“, sagt er.

Daher hat er das sportliche Programm in enger Absprache mit Ingo Ulbrich von der TSG Concordia Schönkirchen, der das Camp vor Ort organisiert, und mit Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch (parteilos) abgespeckt und die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte der Kinder trainiert in den Vormittagsstunden, die zweite am Nachmittag. Außerdem gibt es Trinkpausen nur mit Abstand (jedes Kind vor seinem eigenen Hütchen) und Trainingsgruppen mit maximal zehn Spielern. Umkleidekabinen und Sporthalle bleiben in diesem Jahr geschlossen – auch bei Schlechtwetter.

An vielen anderen Standorten fällt das Camp aus

Bürgermeister Radisch ist froh, dass das Freizeitangebot für Kinder in den Sommerferien dennoch beibehalten werden konnte. „Es ist wichtig, dass die Kinder eine Beschäftigung und etwas Bewegung haben“, sagt er. An vielen anderen Standorten, wo der HSV regelmäßig zu Gast ist, mussten die Camps in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Schönkirchens Camp-Leiter Fabian Heiderich sieht auch einen klaren Vorteil in der „Light“-Version des Ferienprogramms. „Wir können viel intensiver mit den Kindern trainieren. Jeder einzelne Spieler hat mehr Ballkontakt.“ Üblicherweise bietet der Hamburger Sportverein an 120 Standorten vorwiegend in Deutschland Camps in den Ferien und mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten für insgesamt etwa 10.000 Kinder an.

