Erst mussten einige Kleingärtner in Schönkirchen ihre Parzellen schweren Herzens für den Neubau des Rewe-Markts in Schönkirchen räumen, dann standen sie im Oktober 2017 auf einer matschigen Brachfläche, die ihnen die Gemeinde als Ersatz anbot. Keine Buden, keine Pflanzen, keine Wege. „Wir hatten Interessenten, aber als die Leute die Fläche gesehen haben, waren sie ganz schnell wieder weg“, erzählt Maria Paulsen (69), Vorsitzende des Kleingartenvereins Schönkirchen. Sie kann viele der Reaktionen verstehen. „Man übernimmt die Verantwortung für ein Stück Land, das einem nicht gehört und wo man viel Geld reinstecken muss, um es herzurichten“, sagt sie.

Wer Füße hochlegen möchte, ist im Kleingartenverein falsch

Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum es in Schönkirchen schwierig war, Pächter für die neuen Parzellen als Ersatz für die bebaute Kleingartenfläche am Pahlblöken zu finden. „Viele junge Leute wollen nicht mehr richtig gärtnern“, sagt die Vorsitzende, die mit jedem Bewerber ein kurzes Gespräch über Gartenliebe führt. „Wenn die Leute uns sagen, sie möchten am liebsten grillen und die Füße hochlegen, dann sind sie bei uns falsch.“

Die Mitglieder des Vereins werden immer älter

Doch immer öfter bekommt die Vorsitzende genau das zu hören. Gleichzeitig werden die 60 Mitglieder ihres Vereins immer älter. Für die neue Grünfläche in direkter Nachbarschaft zur bestehenden Vereinsanlage „Meisenheim“ und dem neuen Gewerbegebiet sah es schnell düster aus. Ein Jahr lang zahlte der Verein die halbe Pacht an die Gemeinde, dann zog Maria Paulsen die Reißleine. „Es hatte einfach keinen Zweck.“

Mit den bestehenden Anlagen „Meisenheim“ und „Grüner Hang“ (am Dorfteich) ist die leidenschaftliche Gärtnerin jetzt ganz zufrieden. Während der Corona-Pandemie gab es sogar Anfragen von jüngeren Leuten, die ernsthafte Absichten für ein schönes Gartenglück mit Gemüseanbau und – irgendwann mal wieder – einem regen Vereinsleben haben.

Jan Riever (38) kam mit Frau und Tochter sogar schon vor der Pandemie auf die Idee, in der Erde einer Parzelle herumzuwühlen. „Für uns ist der Kleingarten ein Ort der Ruhe, wo wir neben unserer Arbeit ein bisschen herumpuzzeln können“, sagt er. Obwohl beide Elternteile in Vollzeit berufstätig sind, nehmen sie sich die Zeit für das große Gartenglück. Anders als in ihrem kleinen Reihenhausgarten in Schönkirchen, kann sich die Familie auf zwei nebeneinander liegenden Parzellen mit insgesamt 600 Quadratmeter Größe kreativ austoben. Das jüngste Projekt: Ein Podest aus Findlingen für ein Gewächshaus im Cottage-Stil. „Das war eine verrückte Idee am Morgen“, erzählt Jan Riever. Auch ein verspieltes Baumhaus, Hochbeete und gemütliche Sitzoasen wurden bereits umgesetzt. Von wegen Kleingärtnerei. „Wir wollten schon immer eigenes Gemüse anbauen und ein Gewächshaus haben. Aber es war klar, es muss etwas Außergewöhnliches sein.“

Kinder und Enkelkinder kommen zum Wohlfühlen und Ernten

Über so viel Kreativität freut sich Vereinsvorsitzende Maria Paulsen, die in ihrer Parzelle sogar ein kleines Feuchtbiotop und romantisch-verspielte Blumenbeete angelegt hat. Kleingärten sind heutzutage mehr als ordentlich gepflegte Hecken und Gartenzwerge. „Bei uns kommt die ganze Familie mit Kindern und Enkelkindern zum Wohlfühlen, Ernten und Käffchen trinken“, sagt sie. Die 69-Jährige hofft, dass der positive Gartentrend sich bald in ihrem Verein mit den bestehenden Anlagen fortsetzt. Derzeit gibt es sogar eine kleine Warteliste. Da schmerzt es die Gärtnerin weniger, dass die benachbarte Ackerfläche am Gewerbegebiet, auf der Tomaten hätten wachsen und kleinere Feuchtbiotope entstehen können, demnächst bebaut werden wird.