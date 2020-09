Schönkirchen will in Sachen Energie-Effizienz und Klimaschutz vorankommen – dabei möglichst viele Bürger mitnehmen. Helfen soll dazu eine Informationsveranstaltung zum Thema „Ökologisch und ökonomisch Wohnen“ am Donnerstag, 3. September. Die Gemeinde will mit guten Beispielen vorangehen.