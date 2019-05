Schönkirchen

Das Konzert im Schmidt-Haus in Schönkirchen, Plüßkuhle/Ecke Dorfstraße, beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Veranstalter ist der Kultur- und Landschaftspflegeverein Schönkirchen. Neben den für das Duo üblichen Jazz-Klassikern wie "After You've Gone" und lyrischen Eigenkompositionen, soll es am 23. Mai auch Adaptionen von den Beatles oder aus der Singer/Songwriter-Ecke zu hören geben. "Blackbird" oder Joni Mitchells "Big Yellow Taxi" gehören dazu, und auch Deep Purple sollen für eine Interpretation herhalten, heißt es im Ankündigungstext des Veranstalters.

Erfahrene Jazz-Profis

Zu den Musikern: Ulf Meyer arbeitet als Komponist, Arrangeur und Studiomusiker für Film- und TV-Musik. Er hat mehrere CDs mit instrumentalen Eigenkompositionen herausgebracht. Das melodische Folk-Element in der Musik Skandinaviens, besonders im Jazz-Kontext, habe großen Einfluss auf seinen Gitarren-Stil und seine Kompositionen gehabt. Der Bassist und Komponist Martin Wind bekam im Jahr 2000 als erster Jazzmusiker den Kulturpreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen. Er lebt heute in New York und konnte mit Hilfe eines Stipendiums an der New York University die Fächer Jazz Performance und Komposition studieren. In den 1990er-Jahren gewann er Preise beim "International Thelonious Monk Bass Competition" in Washington oder beim "Cognac Hennessy/Blue Note Jazz Search".

Karten für das Konzert gibt es für 18 Euro beim Reiseteam, Dorfstraße 4, in Schönkirchen (Telefon: 04348-9295).