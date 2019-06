Schönkirchen

„Folgen Sie der Ameise.“ Wer dieser Anweisung nachkommt, die auf dem neuen Faltblatt des Schönkirchener Naturlehrpfades steht, der kann einen Rundweg voller Naturhäppchen entdecken. Die flotte Ameise ist das Wahrzeichen des Lehrpfades, den es seit 25 Jahren gibt. Zu diesem Jubiläum wurde er gerade mit aktualisierten Info-Tafeln von Jürgen Stoltenberg aufgemöbelt. Der 76-Jährige ist Agrar-Ingenieur, Naturliebhaber, Schönkirchener „Ureinwohner“ und Begründer des Naturlehrpfades. Für kleinere Gruppen bietet er kostenlose Führungen an (Telefon: 04348-321). Die Strecke beginnt an den Sportplätzen am Augustental. Ein großes, dunkelgrünes Eingangsschild weist den Weg.

Stationen zur heimischen Flora und Fauna

Was gibt es hier nun alles zu sehen? In zwölf Stationen geht es auf 2,8 Kilometern Länge vorbei an Wiesenblumen, Insektenhotels, Bienenstand, Bachlauf, Kräuterbeet oder Streuobstwiese. Die heimischen Waldtiere, Vögel, Bäume und Insekten sind bildlich dargestellt. Alles möglichst kurz und knackig. Verschiedene Laubblätter werden gezeigt, der Kreislauf der Blumen im Wechsel der Jahreszeiten oder das Fluss-Leben an und im „Vogthorster Graben“. Auch die Schönkirchener Landfrauen haben eine Station gestaltet: ein Beet mit Heilpflanzen und Getreidearten. Wer schon immer wissen wollte, wie Knoblauch eigentlich aussieht, ist hier richtig. Kerbel, Dill, Petersilie, Thymian, Weizen, Roggen, Salbei oder Dinkel wachsen hier ebenfalls.

Sehr gut für Fahrradfahrer geeignet

Aber auch die Jugend schwirrt hier herum. Seit Jahren nutzt die angrenzende Schule im Augustental den Lehrpfad für den Unterricht. Zum Beispiel lässt Bio-Lehrerin Imke Bortmann ihre Neuntklässler Plakate erstellen zum Thema Ökosysteme. Die landen schließlich in einigen Schaukästen und werden immer wieder ausgetauscht. Tiere aus Schleswig-Holstein werden so von den Schülern vorgestellt: Damhirsch, Rotkehlchen, Hirschkäfer und mehr. Nutznießer sind alle Spaziergänger. „Sehr gut geeignet ist der Weg aber auch für Fahrradfahrer“, betont Stoltenberg. Einfach mal die Stationen vom Sattel aus auf sich wirken lassen, das entspanne.

Eine Veränderung sticht besonders ins Auge, und zwar an den Bienenständen. Die fleißigen Bestäuber, sie sind fast weg. „Der Schwund ist enorm, ich sehe das an der Besetzung der Röhren“, bedauert Stoltenberg. Noch vor zehn Jahren waren die Röhren voll mit Bienen, jetzt seien sie höchstens noch zur Hälfte gefüllt. „Ein eindeutiges Indiz für das voranschreitende Artensterben“, sagt der 76-Jährige. Deswegen steht als eine Station für die Zukunft eine Blühwiese auf Stoltenbergs Wunschzettel. Mittel und die Genehmigung dafür müssen aber erst noch von der Politik beschlossen werden. Als Träger steht der Kultur- und Landschaftspflegeverein Schönkirchen mit über 300 Mitgliedern hinter dem Lehrpfad.

Der Naturlehrpfad im Netz

Die neuen Jubiläums-Faltblätter mit Informationen zu allen Stationen des Naturlehrpfades sind erhältlich im Gemeindebüro Schönkirchen, Mühlenstraße 48, sowie in der Förde Sparkasse, Mühlenstraße 50, und der Kieler Volksbank, Dorfstraße 1.

Als digitale Ergänzung hat die Schule im Augustental den Naturlehrpfad anhand von Karten ins Internet gebracht. Zu finden ist das Projekt hier.