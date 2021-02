Sie gilt als die Königin unter den Musikinstrumenten: die Orgel. Sie wurde jetzt zum Instrument des Jahres 2021 gekürt. In ganz Deutschland gibt es rund 50.000 Exemplare. Einige besondere Schätze aus dem Kreis Plön stellen wir in einer Serie vor. Heute: die Orgel der Marienkirche in Schönkirchen.