Schönkirchen

Für Geschäftsführer Jürgen Ubben von Vineta ist die Sache ziemlich klar. „Am Windberg wird unsere Linie ganz schwach frequentiert“, sagt er. Dabei hatten einige Anwohner der etwas abgelegeneren Siedlung in Schönkirchen sich vor vielen Jahren für die Einrichtung einer Haltestelle vor ihrer Haustür stark gemacht. Doch die Zahlen sind nach Angaben von Jürgen Ubben eindeutig. Der Ortsbus werde auf der langen Strecke über den Heikendorfer Weg mit zusätzlicher Haltestelle bei der Gutsverwaltung Schrevenborn (Heikendorf) kaum genutzt, so Ubben.

Ortsbus musste Straßensperrung umfahren

Stattdessen sieht der Vineta-Geschäftsführer einen neuen, dringenderen ÖPNV-Bedarf für das entstehende Gewerbegebiet und das Nahversorgungszentrum am Pahlblöken in Schönkirchen. Aufgrund einer Straßensperrung im Heikendorfer Weg musste der Ortsbus in den vergangenen Wochen ohnehin die Strecke über die B 502, durch das Schönkirchener Gewerbegebiet und am Rewe-Supermarkt entlang fahren. Das hätten nach Auskunft des Geschäftsführers viele ältere Schönkirchener für ihre Einkäufe und Arztbesuche genutzt. „Von einem überwiegenden Teil unserer Kunden wurde diese Verbindung sehr viel besser angenommen, als es am Windberg der Fall ist."

Daher beantragte Jürgen Ubben am 22. Februar bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde in Kiel eine Änderung der Streckenführung zum 29. März. Nach Angaben der Behörde befinde sich der Antrag allerdings noch im Beteiligungsverfahren, die Frist zur Entscheidung betrage maximal drei Monate (mit Verlängerungsoption maximal sechs Monate).

So sieht die Strecke aus

Ein „Spagat“ der unterschiedlichen Interessen

Im Rahmen des Verfahrens wurde auch das Amt Schrevenborn als Aufgabenträger angehört. Der Amtsausschuss hat dem Änderungsantrag bereits mehrheitlich zugestimmt. Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp beurteilt die Streckenverlegung aufgrund der Situation am Windberg auch kritisch: „Der Gedanke eines Ortsbusses ist dadurch weniger gewährleistet“, sagt er. Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch (parteilos) fürchtet ebenfalls, dass mit der geplanten Streckenänderung ein „Spagat“ der unterschiedlichen Interessen zu meistern ist. Einen Beschwerdebrief von der Mutter eines Schulkindes, das die Haltestelle am Windberg für die Fahrt zur Mönkeberger Grundschule nutzt, habe er bereits auf seinem Schreibtisch liegen. Mehr jedoch nicht. „Es gibt keine komplette Gerechtigkeit. Am Ende ist das eine unternehmerische Entscheidung“, sagt Radisch. Er wolle aber in Gesprächen mit Vineta dazu anregen, den Heikendorfer Weg möglicherweise partiell – etwa zu bestimmten Uhrzeiten – anzufahren.

Die neue Mitte von Schönkirchen

Für Vineta-Chef Jürgen Ubben ist die Kritik an der geplanten Strecke für den Ortsbus unverständlich. Er sieht den Auftrag für seine Ringlinie besonders darin, die Ortszentren von Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen anzubinden. „Das Nahversorgungszentrum mit Ärztehaus und Apotheke am Pahlblöken entwickelt sich gerade zur neuen Mitte von Schönkirchen. Und die kriegen wir nur über eine Streckenänderung eingebunden.“

Bisher ist das Schönkirchener Einkaufszentrum komplett ohne ÖPNV-Anbindung. Die Schnelllinie 210 der VKP Richtung Schönberg fährt zwar daran vorbei, stoppt aber nicht. Nach Auskunft von Bürgermeister Radisch habe eine Anfrage bei der VKP ergeben, dass eine zusätzliche Haltestelle für die Linie 210 einen zu großen Einfluss auf die gesamte Taktung des Busunternehmens hätte. Der Bürgermeister bedauert diese Entscheidung: „Das würde in Schönkirchen so manches Problem lösen. Da bin ich mir sicher.“