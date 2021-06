Das hat die Wendtorfer Feuerwehr noch nicht erlebt: Ein Baggerfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten am Schöpfwerk in Wendtorf mit seinem Bagger in die vier Meter tiefe Ostsee gerutscht. Die Fahrerkabine soll sich mit Wasser gefüllt haben, bevor der Fahrer sich an Land retten konnte.