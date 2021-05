Seit er fünf Jahre alt war, hält Fynn Kasch vom Sportfischerverein Plön eine Angelrute in der Hand. Seit 1. Mai kribbelt es, wenn er wieder am Wasser sitzt. Die Schonzeit für den Hecht ist ausgelaufen. Welche Tricks hat er, ein möglichst prächtiges Exemplar an den Haken zu bekommen?