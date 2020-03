Mehr Platz für Laboer Grundschüler

Laboe

Für rund eine halbe Million Euro sollen im Dachgeschoss des sogenannten Haus II, in dem bereits das Jugendzentrum sein Zuhause hat, neue Räume für die Offene Ganztagsschule entstehen. Vorgesehen sind dafür zwei Bauabschnitte, wie Architekt Sönke Stiebe erläuterte. Dafür muss allerdings die Arbeitsgemeinschaft Modellbau unter Regie von zwei Heikendorfer Pädagogen das Feld räumen. Gespräche dazu habe es gegeben, so Bürgermeister Heiko Voß.

Auch die Ganztagsschule bekommt mehr Raum – Fahrstuhl muss noch genehmigt werden

Mit dem Ausbau des Dachgeschosses wird unter anderem ein großer Raum für die Offene Ganztagsschule geschaffen. Denn die Einrichtung, die seit dem aktuellen Schuljahr mit Philipp Sinjen eine eigene Leitung hat, platzt, wie berichtet, aus allen Nähten. Diese Lösung sei die der kurzen Wege und es würden Synergien zwischen Offener Ganztagsschule und Jugendzentrum geschaffen, so die Begründung. Beide Leitungen sollen laut Bürgermeister nun ein Konzept zur künftigen Zusammenarbeit vorlegen.

Auf Nachfrage von Günther Petrowski ( CDU), inwieweit die Räume barrierefrei erreichbar wären, sagte Architekt Stiebe, ein Fahrstuhl könne von außen „angeflanscht“ werden, Kosten von rund 150.000 Euro kämen dann dazu. Geprüft werden soll jetzt die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen. Eine der Voraussetzungen dafür ist ein Ortsentwicklungskonzept.

Schülerzahl steigt auch insgesamt – Grundschule wird erstmals wieder dreizügig

Hintergrund der Suche nach mehr Räumlichkeiten ist nicht nur die steigende Zahl der Schüler, die die Offene Ganztagsschule (OGTS) besuchen. Auch die Schülerzahl insgesamt wird zum neuen Schuljahr von jetzt 164 auf dann 205 steigen. Erstmals wird die Grundschule Laboe wieder dreizügig, sprich drei erste Klassen haben. Dafür fehlt, wie berichtet, aktuell ein Klassenraum. Der werde übergangsweise durch den Wegfall eines Werkraums geschaffen. „Das ist die einfachste und schnellste Lösung, denn der Werkraum war früher bereits Klassenraum“, erklärte Schulleiterin Claudia Telli.

Sie räumte auf Nachfrage der SPD-Fraktion ein, diese zahlenmäßige Entwicklung werde nur mittelfristig anhalten. Wie sich die Zahl langfristig entwickelt, könne man nicht sagen. Das bestärkte Helge Cornehl ( SPD) in seiner Kritik, man könne also in jedem Jahr wieder vor dem Problem stehen, nicht genug Räume für die Schule zu haben.

Mensa noch zu klein: SPD scheitert mit Forderung nach Nutzungskonzept für ganzes Schulareal

Die SPD sieht drei Problemfelder: Zu wenig Raum für die Essensversorgung. In der Mensa werden heute über 560 Essen pro Woche ausgegeben. „Dafür sind die Räume viel zu klein“, so die SPD. Zum zweiten sei der Raumbedarf von OGTS und drittens auch der Grundschule nicht gedeckt. Deshalb sei es wichtig, endlich ein tragfähiges Nutzungskonzept für das gesamte Schulareal zu erarbeiten, in dem ein Fachbüro den Bedarf und die Nutzungsmöglichkeiten im Schulzentrum untersuchen.

Einbezogen werden sollten alle gemeindeeigenen Gebäude im Schulkomplex: Beeke Sellmer-Haus, Schulgebäude, Jugendzentrum, ehemaliges Polizeigebäude. „Wir müssen langfristig und zukunftssicher planen“, so Cornehl. Der SPD-Antrag, ein solches Konzept auf den Weg zu bringen, wurde abgelehnt. Zum zweiten Mal. Denn bereits 2018 im Zuge der Schulumfeldplanung konnte sich die SPD-Fraktion mit der Forderung nach einem Konzept nicht durchsetzen.

