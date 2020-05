Spagat zwischen Fördern und Schützen

Preetz

„Das war ja schon in den zurückliegenden Wochen so, denn unsere mehr als 100 Schüler im Alter zwischen sechs und 18 Jahren brauchen eine sehr individuelle Ansprache und Förderung“, erläutert die Schulleiterin Jutta Rumpfkeil. So seien die Lehrer und Pflegekräfte telefonisch mit ihren Schützlingen und deren Eltern in Kontakt geblieben, hätten Lernaufgaben per Post oder per E-Mail geschickt, mitunter auch bis zur Haustür gebracht, um mit Abstand wenigstens mal winken zu können.

„Die Lehrer konnten das von zu Hause aus vorbereiten und die Pflegekräfte die Zeit nutzen, um im Schulgebäude alles zu desinfizieren. Danach haben sie für uns alle auch noch Stoffmasken genäht, sodass wir damit gut ausgestattet sind,“, berichtet die Schulleiterin. Auch um Schutzanzüge, Masken, Handschuhe, Gesichts-Visiere sowie Desinfektionsmittel habe sich das Leitungsteam frühzeitig gekümmert, um das für alle Kollegen vorrätig zu haben.

Absprachen mit den Eltern

Und das sei auch dringend notwendig, denn nicht alle Schüler könnten den Ernst der Lage erfassen und die Hygienevorgaben verstehen beziehungsweise selbst konsequent einhalten. Das erfordere doppelte Umsicht und entsprechend aufwendig seien die Vorbereitungen gewesen, um mit dem Schulbetrieb langsam wieder beginnen zu können.

„Mit dem Bildungsministerium gibt es die Absprache, dass wir individuell gemeinsam mit den jeweiligen Eltern entscheiden können, wer die Schule wieder besuchen kann. Manche Eltern möchten das aufgrund erhöhter Risiken selbst noch nicht. Bei einigen wenigen Schülern mit besonderem Betreuungsbedarf müssen wir im Moment noch passen, weil wir es räumlich oder personell nicht schaffen. Schließlich fehlen auch uns mehr als 30 Prozent der Lehrkräfte, die direkte Kontakte meiden müssen, weil sie selbst oder Familienangehörige zur Risikogruppe gehören“, so Jutta Rumpfkeil.

Anzeige

Enge Kooperation mit Gesundheitsamt und Eltern

Sie lobt die enge Kooperation mit dem Gesundheitsamt, dem Schulrat und vor allem den Eltern, die ausgesprochen kooperativ und verständnisvoll reagierten und großen Anteil daran hätten, dass der Schulbetrieb trotz aller Einschränkungen so normal wie möglich ablaufen könne.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Lebenshilfe feiert 40 Jahre Inklusion

„Der erste Tag, an dem wir die Schüler hier wieder empfangen konnten, war für uns ein Festtag. Wir haben so viele strahlende Augenpaare über den Masken gesehen. Aber es war auch bedrückend, weil wir niemanden mal eben in die Arme nehmen oder per Handschlag begrüßen konnten“, schildert die Pädagogin die merkwürdige Situation.

Nur drei Schüler pro Klassenraum

Um die Abstände einzuhalten, sind jeweils nur drei Schüler und zwei Erwachsene in einem Klassenraum. Der Begegnungsverkehr auf den markierten Fluren wird weitgehend vermieden. Etwa ein Viertel der Schüler kann jeweils zeitgleich im Gebäude unterrichtet werden, was letztlich für den Einzelnen einmal pro Woche drei Stunden bedeutet.

Auch bei der Beförderung gilt die Regel: maximal drei Kinder pro Kleinbus.

Die Jugendlichen nutzen den einen Gebäudeteil, die Grundschüler den anderen. Außerdem bietet die Schule am Kührener Berg, die zum Lebenshilfewerk des Kreises Plön gehört, nach wie vor eine Notbetreuung für die Klassenstufen eins bis sechs an.

„Wir hoffen alle, dass wir das bis zum Schuljahresende weiter gut hinbekommen und die Anzahl der Schüler vielleicht noch etwas aufstocken können. Das Wichtigste aber ist, dass wir alle gesund bleiben und im neuen Schuljahr wieder langsam zum Normalbetrieb zurückkehren können“, hofft Jutta Rumpfkeil.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.