Corona macht das Büfett und Mensaessen zur Herausforderung. Die Mensa im Kinder- und Jugendhaus in Schönberg an der Gemeinschaftsschule Probstei kann derzeit nur 18 Plätze besetzen statt der üblichen Hundert. Deshalb kommen die Kinder nacheinander in Gruppen an den Mittagstisch, und der bleibt aufgrund des Platzmangels vorerst den Kindern aus dem Hort und der Schülerbetreuung der Grundschule vorbehalten. Die Schüler der Gemeinschaftsschule müssen erst einmal ohne auskommen.

Als die ersten Kinder zur Mittagszeit in die Mensa kommen, sind die Tische bereits gedeckt - eine Corona-Hygienemaßnahme; so müssen sich die Kinder das Besteck nicht selbst aus dem Besteckkasten nehmen. Vor dem Eingang stellen sie sich schon ganz routiniert in die Schlange und desinfizieren sich die Hände am Spender mit dem Desinfektionsmittel bevor es hineingeht. Drinnen gilt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern.

Im 20-Minuten-Takt

Das größte Problem sei die Herausgabe der Mahlzeiten auf den offenen Tellern, sagt die stellvertretende Mensaleitung, Anja Lensch. Deshalb wurde die Durchreiche mit einer Wand verschlossen. Die Teller werden jetzt durch eine kleine Öffnung gereicht, nur ein Kind darf zur selben Zeit sein Essen abholen. Aus demselben Grund ist die Salatbar gesperrt. Nach zwanzig Minuten etwa ist die nächste Gruppe dran. Hinaus geht es durch eine zweite Tür, den Ausgang. Die Tische werden abgeräumt, desinfiziert und erneut gedeckt. Bis zu 50 Kinder sind derzeit an einem Tag da, unter normalen Umständen sind es viermal so viele. 2,50 Euro kostet eine Mahlzeit.

Die Jugendarbeiter warten "sehnsüchtig" darauf, dass wieder alle Kinder wie gewohnt in die Mensa können. Denn es gebe etwa 50 Kinder, die ihr Mittagessen über den Mittagstischfonds finanziert bekommen, das Angebot aktuell aber nicht nutzen könnten, sagt Matthias Sieck vom Kinder- und Jugendhaus. "Das ist nicht nur ein Essen, da steckt ein ganzes Schicksal hinter."

Lions Club spendet für Mittagstischfonds

Der Mittagstischfonds basiert auf Spenden und Geldern der Gemeinde. Damit soll sichergestellt werden, dass auch Kinder, deren Eltern das Mittagessen in der Schule nicht bezahlen können, jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Der Lions Club Wagrien spendet regelmäßig für den Mittagstischfonds und hat jetzt wieder 2000 Euro an die Gemeinde überreicht.

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski dankte bei der Spendenübergabe dem Lions Club-Präsidenten, Michael Rehfuß, für den dieses Projekt "eine Herzensangelegenheit" ist. "Die Idee des Mittagstischfonds, der nun bestimmt schon 20 Jahre alt ist, ist einfach toll, und die Vielfalt der Spenden ist beeindruckend", sagte Schulverbandsvorsteher Lutz Schlünsen.

