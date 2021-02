Ist der Grundschulteil in den Schulen am Hufenweg in Preetz zu retten? Nur sieben Kinder wurden im Außenstandort der Friedrich-Ebert-Schule für die erste Klasse im Schuljahr 2021/22 angemeldet. Die Schulleitung würde sie gern an den Hauptstandort am Lohmühlenweg übernehmen, die Politik sperrt sich.