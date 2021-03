Preetz

27 Mädchen und Jungen wären mit Blick auf den ehemaligen Einzugsbereich für die erste Klasse an diesem Standort infrage gekommen, doch nur sieben Abc-Schützen wurden von ihren Eltern angesichts freier Schulwahl an der „Wilhelmine“ angemeldet, hatte Schulleiterin Anna Wollenberg in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung (KJSSG) berichtet.

Daraufhin habe sie den Eltern einen Brief mit der Einschätzung des Schulrats Stefan Beeg geschickt, dass im kommenden Schuljahr dort nicht mit einer Einschulung zu rechnen sei. In den Klassen drei und vier seien im kommenden Schuljahr elf beziehungsweise neun Kinder.

Antrag bei der Schulaufsichtsbehörde gestellt

Doch fünf der sechs Fraktionen in Preetz – CDU, SPD, BGP, FWG und FDP – haben für die Sitzung am Donnerstag, 25. März, nun einen gemeinsamen Antrag eingereicht, wonach die Stadtverwaltung bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde des Kreises Plön eine Genehmigung zum Erhalt der Grundschule am Hufenweg beantragen soll.

Hintergrund: Der Fortbestand ist aufgrund der Mindestgrößenverordnung genehmigungspflichtig, weil die Schule zum kommenden Schuljahr dann insgesamt nur 27 Schülerinnen und Schüler aufweist.

Die Fraktionen begründen ihren Antrag damit, dass sich bereits die Stadtvertretung für den Erhalt der Grundschule am Hufenweg ausgesprochen habe. Außerdem hänge dieser Standort unmittelbar mit dem Förderzentrum zusammen – in der vergangenen Sitzung habe Schulleiterin Gerburgis Ecke ausdrücklich auf die Bedeutung der Anbindung hingewiesen. Außerdem sorge der Standort in der Ortsmitte für kurze Schulwege.

Kleine Klassen, kurze Schulwege, kostenlose Betreuung

Jörg Fröhlich (BGP) nennt in einem eigenen Antrag noch weitere Gründe. Kleine Klassen seien aus pädagogischen Gründen zu bevorzugen. „Neue Baugebiete und die steigende Attraktivität der Stadt Preetz, gerade für Familien, spricht langfristig für drei Schulstandorte“, so Fröhlich.

Unterstützende Maßnahmen könnten sein, dass alle Eltern schulpflichtiger Kinder, die im ehemaligen Einzugsbereich wohnen, angeschrieben und über die positiven Aspekte des Standorts (kostenlose Betreuung bis 15 Uhr, kleine Klassen, kurzer Schulweg) informiert und zu einem Besuch eingeladen werden.

Außerdem soll die Schulleitung der Friedrich-Ebert-Schule gebeten werden, die Klassenstärken der neuen ersten Klassen räumlich so zu steuern, dass sie sowohl in der Haupt- als auch in der Außenstelle annähernd die gleiche Zahl aufweisen. Er schlägt zudem vor, dass eine Arbeitsgruppe ein Konzept zur langfristigen Sicherung des Grundschulstandorts erarbeitet.

Schulrat äußert Bedenken

Bürgermeister Björn Demmin informierte die Ausschussmitglieder und Fraktionsvorsitzenden über ein Gespräch mit dem Schulrat, wonach dieser Bedenken geäußert habe. Rechtlich sei der Antrag nach der Mindestgrößenverordnung möglich, allerdings sei die Grenze von 27 Kindern eher dafür gedacht, die kleinen Dorfschulen am Leben zu halten.

Anhand der zur Verfügung stehenden Lehrerstunden werde die Schere zwischen Haupt- und Außenstelle immer größer.

Problematisch sei auch der Umstand, dass es im laufenden Schuljahr nach nur zwei Anmeldungen keine erste Klasse gebe. Folglich wäre bei einer Einschulung von sieben Kindern eine sehr kleine erste Klasse vorhanden, die nicht jahrgangsübergreifend an eine zweite Klasse angebunden sei. „Ein jahrgangsübergreifender Unterricht der Klassen 1+3+4 ist aus Sicht des Schulrats pädagogisch nicht angezeigt“, so Demmin.

Der Ausschuss für Kinder, Jugend, Schule, Soziales, Gleichstellung tagt am Donnerstag, 25. März, 19 Uhr, in der Neuen Wilhelminenhalle.