Obwohl Corona nach wie vor auch den Schulalltag dominiert, versuchen Schulen zumindest einigermaßen wieder in den Normalmodus zurückzuschalten. Das gilt nicht nur für den wieder eingeführten Präsenzunterricht. Auch bei den Mensen soll erneut Alltag einkehren – so gut es mit Hygieneregeln eben geht

Von KN-online (Kieler Nachrichten)