Am 31. März ist sein letzter Tag in der Kreisverwaltung in Plön. Schulrat Stefan Beeg packt seine Sachen und zieht nach Lübeck – beruflich. „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben“, sagt er. Er blickt aber auch gerne auf die sieben Jahre im Kreis Plön zurück. Die Kettenreaktion, die er mit seinem Wechsel auslöst, ist jedoch nicht ohne.