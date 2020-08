Dannau

Zwei Lehrer unterrichten zwei altersgemischte Gruppen. Schüler aus der ersten und der vierten Klassen lernen gemeinsam. Kohorten werden in Dannau nicht gebildet: „Wir sehen die knapp 40 Schüler als eine Kohorte an“, sagt Danker-Isemer. Es gebe viele Geschwisterkinder, die in unterschiedliche Gruppen sitzen. Zu Hause seien sie wieder zusammen. Im Falle einer Infektion in einer Gruppe müsste sie sowieso die ganze Ostseeschule schließen. Die großen Klassenräume bringen den Vorteil mit sich, dass die Kinder an ihren Tischen einen Meter weit auseinander sitzen. Das ist zwar weniger als 1,50 Meter, aber immerhin. Und eine andere Corona-Weisheit: Die Lehrer lüften regelmäßig und intensiv die Klassenzimmer.

Zutritt für Eltern verboten

Die Abweichungen zum Unterricht vor Corona halten sich in Grenzen. Der Morgenkreis, bei dem die Kinder sonst eng zusammenkamen, fällt bis auf Weiteres aus. Eltern ist der Zutritt zur Schule verboten. Sie müssen draußen bleiben. So steht es extra auf einem Schild an der Tür. Wenn die Kinder morgens erscheinen oder von der Pause ins Gebäude gehen, müssen sie jedes Mal ihre Hände desinfizieren. Jungen und Mädchen, deren Haut das nicht verträgt, dürfen sich ersatzweise die Hände gründlich waschen. Masken tragen die Kleinen nicht, die Lehrer nur ab und zu in Ausnahmefällen: Wenn sie sich zu den Kindern herunterbeugen und ihnen etwas erklären müssen.

Anzeige

Musikunterricht nur im Freien

„Das Wetter spielt derzeit mit“, sagt Danker-Isemer. Die Kinder singen im Musikunterricht nur, wenn er auf dem Schulhof abgehalten werden kann. Das Singen in Innenräumen ist mit Risiken behaftet. Durch den geöffneten Mund und das Ausatmen gelangen besonders viele Aerosole in die Luft, die das Virus übertragen können. Auch die Sporthalle ist derzeit aus ähnlichen Gründen tabu, was nicht viel ausmacht – draußen ist genügend Platz für Bewegung.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Grundschule Dannau - Lernen im eigenen Tempo

Die Einschulungsfeier fällt nächste Woche eine Nummer kleiner aus. Die elf Dannauer Abc-Schützen dürfen jeweils nur zwei Gäste mitbringen. Früher füllten Väter, Mütter, Großeltern, Geschwister Onkel und Tanten die ganze Sporthalle. Danker-Isemer: „Das geht natürlich nicht mehr.“ Das Willkommen wird ebenfalls unter freiem Himmel abgehalten. Die Schulleiterin schaute schon auf die Wetterberichte. Und die sehen gut aus zur Einschulung.

Stabile Entwicklung der Schülerzahlen

Danker-Isemer freut sich über die große Anzahl der Schulanfänger in diesem Jahr. „Das ist eine stabile Entwicklung.“ Vor Jahren hatte der Schulentwicklungsplan des Kreises noch eine Schließung mangels Schülern prophezeit.

Keine Lieder und Gedichte zur Einschulung

Auch mit einer Tradition bricht die Ostsee-Schule gezwungenermaßen. Die älteren Schüler erfreuen die neuen nicht mit einem eigenen Theaterstück, einem Gedicht oder einem einstudierten Lied. „Wir konnten vorher nicht zusammen üben.“ Stattdessen unterhalten zwei engagierte Puppenspieler die Kleinen bei der Einschulung.

Neben dem normalen Unterricht gehen auch die Arbeitsgemeinschaften wie vor Corona an den Start. Im Angebot sind Natur und Wald oder Sport und Kunst.

"Fast keine Einschränkungen im Schulbetrieb"

Danker-Isemer: „Es gibt fast keine Einschränkungen im Schulbetrieb in Dannau. Hier geht das.“ Sie führt das auf die überschaubare Einrichtung mit ihren relativ wenigen Schülern zurück. Bei vielen großen Schulen sehe das anders aus.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.