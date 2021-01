Der Entwurf für Neubau einer Sporthalle am Schulzentrum in Schönberg steht, und die Pläne kommen beim Schulverband, der Schule und dem Sportverein gut an. Die Möglichkeiten für Schul- und Vereinssport werden mit der Modernisierung erweitert. Das Konzept beinhaltet sogar einen eigenen Fitnessraum.