Vor sehr unterschiedlichen Aufgaben stehen die beiden Plöner Vertreter in der Fußball-Landesliga Holstein. Während der Heikendorfer SV gegen den SSC Phönix Kisdorf (So., 14 Uhr) favorisiert an den Start geht, ist der TSV Klausdorf gegen den FC Dornbreite Lübeck (Sbd., 15 Uhr) klarer Außenseiter.