Es war schon eine mutige Entscheidung, mitten in der Corona-Krise in die Gastronomie einzusteigen. Aber für Mona Behnke und ihre Frau Mandy Köhler war es der richtige Zeitpunkt. In den schon lange leerstehenden Räumen in der Bahnhofstraße in Preetz eröffneten sie das „Schuster-Stübchen“.