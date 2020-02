270 Zweitklässler voll in Action

Schwentinental

Alles ohne Leistungsdruck und mit erkennbar viel Spaß. Jeder Teilnehmer bekam eine goldglänzende Medaille. Ausrichter war die Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule mit den beiden Lehrerinnen Susann Schroedter und Yvonne Mikutta, die sich vor allem auf ihre Schüler-Crew verlassen konnten.

30 Helfer aus den Jahrgängen sieben bis zehn hatten von 7 Uhr morgens an in der Halle eine Bewegungslandschaft aufgebaut, dutzende Kästen, Bänke und Matten geschleppt – und gaben schließlich an 21 Stationen den jungen Grundschülern Hilfestellung beim Turnen.

Rückwärtsrolle an den Ringen

Springen, hangeln, klettern, rollen, überschlagen, schaukeln, schwingen oder balancieren, alles in drei Schwierigkeitsgraden. Gar nicht einfach. „Ich kann es nicht“, stöhnt ein Junge an den Ringen, doch Felix Burmeister (15) reagiert mit einem aufmunternden Lächeln und greift unterstützend mit der Hand nach. Dass er als Helfer an dieser Station gut aufpassen muss, weiß er.

„Nach der Rückwärtsrolle muss man die Ringe sofort loslassen, sonst kann man sich verletzen.“ Das erklärt er den Zweitklässlern, die bei ihm Schlange stehen.

Lesen Sie auch:In Schwentinental gibt es Kontroversen um die Schulen

Betrieb herrscht auch an der Kletterwand, den Seilen, dem Barren oder an der großen Turnmatte, die es herunterzurollen gilt. An jeder Station gehen die Schwentinentaler Schüler – alle aus dem Wahlpflichtunterricht (WPU) „Mensch in Bewegung“ – behutsam mit den quirligen Turnern um. „Die Interaktion mit den Kindern macht einfach Spaß“, sagt Liva Balzeit (13), die einen perfekten Handstandüberschlag vom Kasten auf die Turnmatte vorturnt.

Das Talent ist unterschiedlich

Diese Körperspannung haben viele Zweitklässler meist noch nicht, das Talent ist unterschiedlich. Daher stehen Bjarne Kroll (14) und Nils Hahnheiser (15) am Kasten parat und stützen. Ihre Mitschülerin Leonie Schüler meint: „Es ist toll, den Kindern etwas beizubringen, was sie vorher noch nicht konnten.“ Turnen macht Spaß, so lautet das simple, aber zutreffende Motto an diesem Tag.

Susann Schroedter ist stolz auf das Engagement ihrer Schüler. „Wir finden“, sagt die Lehrerin, „dass sie hier bei einer solchen Veranstaltung viel mehr lernen, als wenn wir einfach nur mit ihnen turnen.“ Denn sie seien gefordert, schnelle Entscheidungen zu treffen im Umgang mit so jungen Schülern an den jeweiligen Geräten. „So gewinnen sie Erkenntnisse, und sie ermuntern die Kinder zum Turnen“, sagt Schroedter.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.